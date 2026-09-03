Old Hairband Reuse: पुराने हेयरबैंड को न समझें बेकार, ऐसे दें खूबसूरत मेकओवर; जन्माष्टमी पर राधा रानी के लुक में आएगा काम

Old Hairband Reuse: घरों में बच्चे अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए हेयरबैंड लगाते हैं, लेकिन पुराने होने के बाद बाद यह ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं. बच्चियां हमेशा नया और सुंदर हेयरबैंड ही लगाने को बोलती हैं, ऐसे में पुराने हेयरबैंड को बेकार समझकर लोग कूड़े में डाल देते हैं. मगर बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि पुराने हेयरबैंड को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं.

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पुराने हेयरबैंड को फेंकने के बजाय आप थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से उन्हें बिल्कुल नया और खूबसूरत बना सकती हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में रखे पर्ल्स, स्टोन्स, रिबन और बचे हुए कपड़ों की मदद से पुराने हेयरबैंड को नया लुक दिया जा सकता है. आइए आपको पुराने हेयरबैंड के मेकओवर करने के कुछ आसान तरीके बताते हैं.

पर्ल्स से बनाएं रॉयल हेयरबैंड

अगर घर में आर्टिफिशियल पर्ल्स रखे हैं, तो इनकी मदद से हेयरबैंड को बहुत सुंदर लुक दे सकते हैं.सबसे पहले हेयरबैंड को साफ कर लें और जरूरत के हिसाब से पर्ल्स को उसके ऊपर चिपकाएं. आप छोटे-बड़े पर्ल्स को मिलाकर फूल या किसी सुंदर पैटर्न का डिजाइन भी बना सकते हैं. यह हेयरबैंड बच्चियों के ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ काफी प्यारा लगेगा.

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स्टोन्स से दें गिल्टरी लुक

अगर पुराने हेयरबैंड पर लगे स्टोन्स निकल गए हैं तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए नए स्टोन या कुंदन का इस्तेमाल करें. इससे हेयरबैंड को नया लुक भी मिलेगा और देखने वाला पहचान भी नहीं पाएगा कि ये पुराना हेयरबैंड है. आप चाहें तो हेयरबैंड के बीच में बड़े स्टोन और उसके आसपास छोटे स्टोन लगाकर इसे पार्टी या फेस्टिव लुक भी दे सकते हैं. जन्माष्टमी के मौके पर राधा रानी की ड्रेस के साथ यह हेयरबैंड बेहद खूबसूरत लगेगा.

बचे हुए कपड़े से बनाएं फूल

घर में किसी पुराने सूट, दुपट्टे या फ्रॉक का कपड़ा बचा हुआ है तो उसे फेंकें नहीं. कपड़े को छोटे टुकड़ों में काटकर फूल या पंखुड़ी के शेप में तैयार करें और हेयरबैंड पर चिपका दें. बीच में एक पर्ल या छोटा स्टोन लगाने से फूल और भी खूबसूरत दिखाई देगा. कपड़े का रंग बच्ची की ड्रेस से मैच करके आप एक कस्टमाइज्ड हेयरबैंड तैयार कर सकती हैं.

राधा रानी के लुक के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

जन्माष्टमी पर अगर आप अपनी बच्ची को राधा रानी का लुक देना चाहती हैं, तो पुराने हेयरबैंड का मेकओवर काफी काम आ सकता है. इस पर आप नकली छोटे फूल लगाकर इसे सजाएं. चाहे तो हेयरबैंड को राधा रानी के मुकुट जैसे डिजाइन में भी तैयार कर सकती हैं.

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रिबन और लेस से करें डेकोरेट

कलरफुल रिबन और लेस भी पुराने हेयरबैंड को भी नया बना सकता है. हेयरबैंड पर रिबन को अच्छी तरह लपेटें और सिरों को सुरक्षित तरीके से चिपका दें. इसके ऊपर लेस, पर्ल या छोटे फूल लगाकर इसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है.

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