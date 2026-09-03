Shri Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर घर लाएं ये 5 शुभ चीजें, बढ़ेगी सुख-संपन्नता

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य हुआ था. इसलिए हर साल इस तिथि पर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव या कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है. इस बार जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी. जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है. घरों और मंदिरों में भजन-कीर्तन होते हैं. अर्धरात्रि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म कराया जाता है. मान्यता है इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा मन में सकारात्मकता और भक्ति का भाव बढ़ाती है. ज्योतिषाचार्य डॉ. श्रीपति त्रिपाठी के अनुसार, जन्माष्टमी के शुभ संयोग में कुछ खास चीजों को घर लाना बहुत उत्तम होता है.

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1. भगवान कृष्ण की बांसुरी

भगवान कृष्ण और बांसुरी का संबंध बेहद खास माना जाता है. कृष्ण की बांसुरी उनकी लीलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे प्रेम, मधुरता और सामंजस्य का प्रतीक भी माना जाता है. जन्माष्टमी से पहले घर में लकड़ी की बांसुरी लाई जा सकती है. इसे पूजा स्थल पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पास रखें. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे घर में सकारात्मक और शांत वातावरण की भावना जुड़ी होती है.

2. गाय-बछड़े की प्रतिमा

भगवान कृष्ण को गोपाल और गोविंद नामों से भी जाना जाता है. उनका बचपन गोकुल में गायों के बीच बीता था. इसलिए कृष्ण पूजा में गाय का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. जन्माष्टमी के अवसर पर गाय और बछड़े की प्रतिमा घर में लाने की परंपरा भी कुछ परिवारों में है. इसे साफ-सुथरे स्थान पर रखा जा सकता है. इसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना जरूरी है.

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3. श्रीयंत्र

श्री यंत्र को सनातन परंपरा में माता लक्ष्मी से संबंधित पवित्र यंत्र माना जाता है. जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के साथ लक्ष्मी-नारायण की उपासना भी की जाती है. इसी मान्यता के आधार पर जन्माष्टमी से पहले श्री यंत्र घर लाकर पूजा स्थल पर स्थापित किया जा सकता है. इसकी पूजा अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार करनी चाहिए.

4. तुलसी का पौधा

तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र पौधा माना गया है. गवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा है. रीकृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. इसलिए कृष्ण पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है. जन्माष्टमी से पहले घर में तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है. सकी नियमित देखभाल भी करनी चाहिए.

5. शुद्ध देसी घी

जन्माष्टमी की रात भगवान कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा की जाती है. इस दौरान दीपक जलाने की परंपरा है. इस पूजा के लिए शुद्ध देसी घी पहले से घर में रखा जा सकता है. घी का दीपक जलाकर भगवान कृष्ण का ध्यान करें. परिवार की सुख-शांति और मंगल की प्रार्थना करें.

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