अमेर‍िकन ओपन (US Open) 2026 में डिफेंडिंग चैम्प‍ियन चैंपियन आर्यना सबालेंका (Aryna Sabalenka) अपने खिताब की ओर मजबूती से बढ़ रही हैं. दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी ने दूसरे दौर में रूसी क्वालिफायर पोलिना इयात्सेंको (Polina Iatcenko) को एकतरफा अंदाज में 6-1, 6-1 से हरा दिया. यह मुकाबला सिर्फ 53 मिनट में खत्म हो गया.

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लेकिन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल ने सबालेंका का पारा चढ़ा दिया. रिपोर्टर ने उनसे टूर्नामेंट से पहले की उनकी गतिविधियों, खासकर 'पार्टी और मस्ती' को लेकर सवाल किया.

सवाल पूरा होता, उससे पहले ही सबालेंका ने रिपोर्टर को रोकते हुए तीखा जवाब दिया. सबालेंका का जो वीड‍ियो वायरल, उसमें उन्होंने कहा- तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, इस बारे में क्यों सोच रहो, यह कैसा सवाल है?

यानी सबालेंका का साफ कहना था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविटीज पोस्ट करने का मतलब यह नहीं है कि वह टूर्नामेंट की तैयारी छोड़कर पार्टी कर रही थीं.

क्या ब्रांड एक्टिविटी को पार्टी समझ लिया?

सबालेंका ने आगे रिपोर्टर से पूछा कि क्या उनके ब्रांड से जुड़े पोस्ट देखने के बाद यह मान लिया गया कि वह ट्रेनिंग के बजाय पार्टी कर रही थीं. उन्होंने कहा- महज इसलिए कि मैंने ब्रांड्स के साथ कुछ एक्टिविटीज़ पोस्ट कीं, और आपको लगता है कि मैं पार्टी कर रहा था, ट्रेनिंग नहीं?

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सबालेंका का यह जवाब उस वक्त आया जब वह कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची थीं. दूसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने इयात्सेंको को कोई मौका नहीं दिया और लगातार दो सेट 6-1, 6-1 से अपने नाम किए.

Aryna Sabalenka was not happy with a question she received during her U.S. Open press conference, ‘Think before you say stuff’



“How are you finding your mood now that the tournament has started? Obviously last week it’s lots of parties and fun and stuff like that..”



Aryna: “You… pic.twitter.com/CPZvShRbSI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026

'परफेक्ट' बनने की कोशिश छोड़ रही हूं

रिपोर्टर के सवाल पर नाराजगी जताने के बाद सबालेंका ने अपने खेल और मौजूदा मानसिक स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि वह काफी मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब कोर्ट पर हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश से थोड़ा दूर हो रही हैं.

सबालेंका ने कहा कि उन्हें पता है कि कोई भी खिलाड़ी परफेक्ट नहीं हो सकता और वह इस समय अपने पास मौजूद चीजों के साथ बेहतर तरीके से खेलने पर ध्यान दे रही हैं.यह बदलाव उनके खेल में भी दिखाई दे रहा है. दूसरे दौर में उन्होंने सिर्फ 53 मिनट में मुकाबला खत्म कर दिया.

28 साल की सबालेंका ने माना कि सीजन के बीच में उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. हालांकि, उन्होंने उस दौर के पीछे की वजह को लेकर सफाई देने से इनकार किया.

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