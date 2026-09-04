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'गालियां खाकर समय रैना के साथ काम किया', सुनील पाल पर भड़के अर्चना पूरन सिंह के पति

अर्चना पूरन सिंह और उनके परिवार ने समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट में उनके ऊपर बने जोक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अर्चना के बेटे आर्यमन सेठी ने कहा कि जोक फनी था और उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई.

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समय हुए घमंडी? (Photo: Social Media)
समय हुए घमंडी? (Photo: Social Media)

अर्चना पूरन सिंह और उनके परिवार ने समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' वाले जोक पर अपना पक्ष रखा है. अर्चना पूरन की फैमिली ने साफ किया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई और न ही इसका बुरा लगा. अर्चना के बेटे आर्यमन सेठीने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर कहा कि वो आमतौर पर ऐसे मामलों पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन इस बार बोलना जरूरी लगा. आइए जानते हैं कि पूरे विवाद पर सेठी परिवार ने क्या कहा. 

समय-अर्चना में विवाद
'इंडियाज गॉट लेटेंट' के लेटेस्ट एपिसोड में अर्चना पूरन सिंह पेनेलिस्ट के तौर पर शामिल हुई थीं. उनके बेटे आर्यमन भी शो में बतौर गेस्ट आए थे. शो के दौरान समय ने कहा अर्चना पूरन की फैमिली का मजाक बनाया. समय ने उनके पति और बेटों को नल्ला कहा. इसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया. आर्यमन ने पूरे विवाद पर कहा- जोक फनी था. हम व्लॉग भी ज्यादातर घर पर ही बनाते हैं, तो इसमें गलत कुछ नहीं. मेरी मां भी हंसी पर ही अपना काम करती हैं. सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जोक था. समय का इरादा मुझे या मेरे परिवार को चोट पहुंचाने का नहीं था.

अर्यमन ने ये भी कहा कि उनकी मां और समय दिन में दो बार बात करते हैं. दोनों का रिश्ता काफी अच्छा है. उन्होंने कहा- जब जोक का सब्जेक्ट (मेरी मां) और जोक बनाने वाला (समय) दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी लोगों को इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं. लोग कॉमेडी देखकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं. ये बस एक जोक है. 

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अर्चना ने वो शो के फॉर्मेट और ह्यूमर को समझकर ही 'इंडियाज गॉट लेटेंट' गई थीं. उन्होंने कहा- मुझे पर्सनली किसी बात से कोई आपत्ति नहीं हुई. अर्चना ने अपने और कपिल शर्मा के रिश्ते का उदाहरण दिया, जहां कपिल अकसर उन पर जोक बनाते हैं, लेकिन वो जानती हैं कि से मेल-जोल से आता है, नफरत से नहीं. उन्होंने दर्शकों से कहा कि उनके लिए बुरा महसूस न करें. उस पंच का इरादा सबको हंसाना था. मेरे लिए लेटेंट को लेकर कोई पछतावा नहीं है. 

भड़के परमीत सेठी
अर्चना के पति, एक्टर परमीत सेठी ने उन इंडस्ट्री वालों पर सवाल उठाए जो उनके परिवार का बचाव करने आगे आए. खास तौर पर उन्होंने कॉमेडियन सुनील पाल का जिक्र किया, जिन्होंने अर्चना के लेटेंट जाने पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि तूने इतनी गालियां खाकर के उसके (समय) साथ एड क्यों किया?

देखते हैं कि ये मामला आगे कहां जाता है.

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