scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

KBC: 'दोनों किडनी हुईं खराब, पिता के बलिदान से बची जान', कंटेस्टेंट का दर्द सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर एक बार फिर भावनाओं का सैलाब देखने को मिला. शो में आए एक कंटेस्टेंट ने अपनी किडनी खराब होने और जीवन के कड़े संघर्ष का दर्द साझा किया, तो महानायक अमिताभ बच्चन भी की आंखें भी नम हो गईं.

Advertisement
X
कंटेस्टेंट का संघर्ष देख भावुक हुए अमिताभ बच्चन (Photo: Social Media)
कंटेस्टेंट का संघर्ष देख भावुक हुए अमिताभ बच्चन (Photo: Social Media)

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं दिए जाते, बल्कि कंटेस्टेंट्स अपनी जिंदगी के दर्दभरे किस्से भी बिग बी संग शेयर करते हैं. अब शो में आए एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ को अपनी गंभीर बीमारी और कठिन संघर्ष के बारे में बताया, तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं. 

कंटेस्टेंट का दर्द सुन पसरा सन्नाटा

कंटेस्टेंट ने कहा कि उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई थीं. उनके बचने की उम्मीद काफी कम थी. लेकिन आखिरी वक्त में उनके पिता ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई. लेकिन उनका संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ. उनकी ट्रांसप्लांटेड किडनी भी डैमेज होने लगी थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Shekhar Suman And Shashi Kapoor
जब शशि कपूर ने बना दी शेखर सुमन की लाइफ, दे दिया था ये ऑफर
Amitabh Bachchan
जब अमिताभ बच्चन से पूछा रिटायरमेंट कब लोगे, तपाक से बोले- मैं क्यों सोचूं...
Amitabh Bachchan
देर रात ऐश्वर्या राय ने अमिताभ को किया बर्थडे विश
Amitabh Bacchan
अमिताभ के जन्मदिन पर जलसा के बाहर उमड़ा फैंस का हुजूम
Amitabh Bachchan with grand daughter aaradhya Bachchan
दादू अमिताभ को आराध्या ने लगाया गले, ऐश्वर्या ने दिखाई झलक

कंटेस्टेंट ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा- मुझे जिंदगी दो बार मिली है. मुझे जिंदगी एक बार मेरी मम्मी ने दी है और एक बार मेरे पापा ने. मुझे खाना हजम नहीं होता था, तब डॉक्टर ने बताया था कि मेरी दोनों किडनी सिर्फ 2 पर्सेंट ही काम कर रही हैं. डॉक्टर ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लान्ट करा लेना चाहिए. लेकिन कई बार मना करने के बावजूद भी पापा ने कहा कि किडनी वही देंगे. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

 

कंटेस्टेंट आगे बोले-  एक दिन अचानक फिर से मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा कि मुझे अटैक आया है और उसकी वजह से मेरे जिंदा बचने के चांस सिर्फ 20 पर्सेंट ही रह गए थे. उसकी वजह से मेरी ट्रांसप्लान्टेड किडनी, जो मेरे पापा ने दी थी, वो भी धीरे-धीरे डैमेज हो गई थी. 

Advertisement

कंटेस्टेंट फिर नम आंखों से बोले- मेरे मम्मी-पापा ने पूरी जिंदगी मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइज किया है. अब मैं दोनों को अच्छी लाइफ देना चाहता हूं.

भावुक हुए अमिताभ

कंटेस्टेंट की दर्दभरी दास्तां सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं. अमिताभ बच्चन भी कंटेस्टेंट का दर्द सुनकर भावुक होते नजर आए. उनके चेहरे पर मायूसी छा गई. प्रोमो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर कोई कंटेस्टेंट को दुआएं दे रहा है और अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ने पर सभी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सड़क पर पड़े कंकड़-पत्थरों को न समझें बेकार, इन 7 तरीकों से सजाएं घर; बिना महंगे शोपीस बदलेगा लुक |
    क्या पेरिस में मेजॉरिटी में आ जाएंगे मुसलमान? डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम |
    लोकतंत्र, असंतोष और भारत का त्योहारी मौसम... जानिए क्यों CJP का दिवाली तक 'आंदोलन-विराम' एक सोची-समझी रणनीति है |
    लिंग भैरवी: देवी का अनोखा स्वरूप |
    वैभव सूर्यवंशी के लिए सिर्फ रन बनाना काफी नहीं, अब इस इम्तिहान से गुजरना होगा! |
    फ्रांस में पुलिस के साथ अब सेना भी संभालेगी मोर्चा, शनिवार के प्रदर्शनों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम |
    अल्बानिया में PM एडी रामा के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस पर फेंके पेट्रोल बम |
    टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: तीनों आरोपी मुंबई पहुंचे, एंटी एक्सटॉर्शन सेल में पूछताछ |
    'बड़े फैसले सौरव और आशुतोष लेते थे, मैं...', CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर अभिजीत दिपके का बड़ा बयान |
    'एक ग्राम यूरेनियम भी बाहर नहीं भेजेंगे', आसिम मुनीर के दौरे के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक
    Advertisement