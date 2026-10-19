scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका में कंट्रोल, मुंबई में फायरिंग... टाइगर श्रॉफ गोली कांड में बिश्नोई गैंग का नाम

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार हुए और 17 साल के एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया. जांच में लारेंस बिश्नोई गैंग का नाम और अमेरिका से उसका कंट्रोल होने की बात सामने आने से बॉलीवुड को धमकाकर उगाही के आरोप फिर केंद्र में हैं.

Advertisement
X
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस में बिश्नोई गैंग का दावा सामने आया है. (Photo- ITG)
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस में बिश्नोई गैंग का दावा सामने आया है. (Photo- ITG)

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर चर्चा में है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कंट्रोल अमेरिका से होने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि गैंग के कुछ अहम गुर्गे अमेरिका में बैठकर भारत में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं. अनिल पंडित और हरमन संधू की लोकेशन अमेरिका में मिली थी.

अनिल पंडित हरियाणा का गैंगस्टर है. वह डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा था और वहां आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया. उस पर दिल्ली के पश्चिम विहार में सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग करवाने का भी आरोप है. वहीं, हरमन संधू को हाल ही में एफबीआई की लॉस एंजिलिस टीम ने गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें: बिहार और हरियाणा के हैं शूटर्स, टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वालों के सामने आए नाम, तीनों पकड़े भी गए 

सम्बंधित ख़बरें

Marco Rubio
'ट्रेड डील के बेहद करीब भारत-अमेरिका', मार्को रुबियो का बड़ा ऐलान
Pakistan Backstabs Brotherly Iran
अमेरिका-सऊदी के दबाव में PAK ने ईरान की पीठ पर छुरा घोंपा
scott bessent reveals europe refused sanction China India
भारत-चीन पर यूरोपीय देशों से प्रतिबंध लगवाना चाहता था अमेरिका!
Netanyahu eyes India ties as hedge against hostile future US president
फ्यूचर अमेरिकी राष्ट्रपति से डरे नेतन्याहू? कहा- भारत से गठबंधन जरूरी
Trump backs Netanyahu for re-election, Israeli PM thanks him for support
'बिबी मजबूत, बहादुर और शानदार', ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए किया प्रचार

बताया गया कि एफबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया था और इसी ऑपरेशन के तहत हरमन संधू को पकड़ा गया.अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत कई दूसरे गैंगस्टरों ने भी अमेरिका में ठिकाना बनाया था.

अमेरिकी कानून का फायदा उठाते हैं गैंगस्टर

दावा है कि कुछ गैंगस्टर अमेरिका की कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाते हैं. डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने के बाद पकड़े जाने पर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है. इसके बाद वकील बॉन्ड भरकर उन्हें छुड़वाने की कोशिश करते हैं. यह भी दावा किया जाता है कि एफबीआई निगरानी के लिए उनके शरीर में जीपीएस चिप लगाती है, लेकिन गैंगस्टर इस निगरानी को भी चकमा देने की कोशिश करते हैं.

Advertisement

अनिल पंडित के ऑडियो में बॉलीवुड को धमकी

अनिल पंडित के सामने आए ऑडियो में कथित तौर पर कहा गया है, "जो भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे से अलग होकर काम करेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, उसको मार देंगे." इस धमकी से गैंग की बॉलीवुड से जुड़ी कथित योजना पर सवाल उठ रहे हैं. एजेंसियों के मुताबिक, गैंग फिल्मी हस्तियों को निशाना बनाकर सुर्खियां हासिल करना और वसूली करना चाहता है.

आठ साल पहले सलमान खान को दी गई थी धमकी

एजेंसियों के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में काले हिरण के मामले को लेकर सलमान खान को पुलिस कस्टडी में धमकी दी थी. इसके बाद सलमान खान के घर पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी की हत्या, रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग और रणबीर सिंह को धमकी जैसी घटनाएं सामने आईं. एजेंसियों का मानना है कि बॉलीवुड को निशाना बनाने से गैंग को मीडिया में सुर्खियां मिलती हैं और इसकी आड़ में वसूली का नेटवर्क चलाना आसान होता है.

यह भी पढ़ें: 'जिस तरफ टाइगर श्रॉफ बैठे थे, वहीं फायरिंग...', चश्मदीद ने बयां किया मंजर

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में तीन लोग पकड़े गए

मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में राजस्थान के कोटा से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है. नाबालिग बिहार का रहने वाला है. राजस्थान एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और कोटा सिटी पुलिस की संयुक्त टीम ने मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर रेलवे कॉलोनी इलाके से तीनों को पकड़ा. आरोपी पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सुबह करीब 10:15 बजे कोटा पहुंचे थे. इस मामले में दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनमें से एक को महाराष्ट्र-गुजरात सीमा के पास पकड़ा गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अन्नामलाई का बड़ा ऐलान, जल्द बनाएंगे अपनी पार्टी |
    अमेरिका में कंट्रोल, मुंबई में फायरिंग... टाइगर श्रॉफ गोली कांड में बिश्नोई गैंग का नाम |
    शेफाली वर्मा ने काटा गदर! स्मृति मंधाना को पछाड़ बनीं नंबर-1, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो पहले कभी नहीं बना? |
    सुबह 3 बजे होती है दिन की शुरुआत, हफ्ते में 6 दिन करना होता है काम, CEO ने खारिज किया सिलिकॉन वैली का 996 कल्चर |
    Ladakh Thiksey Monastery Festival: 11,800 फीट की ऊंचाई पर बने लद्दाख के इस मठ में मनेगा खास त्योहार, तस्वीरें देख पूछेंगे दोस्त- कहां है ये जगह! |
    अस्पताल से आज डिस्चार्ज होंगे लालकृष्ण आडवाणी, चेस्ट इंफेक्शन के बाद हुए थे भर्ती |
    बिश्नोई गैंग की धमकी से क्या सलमान खान ने छोड़ा बिग बॉस? |
    छोटी उम्र, बड़ी आस्था! 16 साल के लक्ष्य ने हाथ में जलाई माता की ज्योत, 9 दिन तक करेंगे आराधना- VIDEO |
    Maa Siddhidatri Vrat Katha: महानवमी पर जरूर पढ़ें मां सिद्धिदात्री की व्रत कथा, भगवान शिव से जुड़ा है खास रहस्य |
    Tiger Shroff Firing: 2.5 साल पहले खरीदी थी गाड़ी... कैसी है वो कार जिसमें बैठे टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग
    Advertisement