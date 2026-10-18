Jailer 2: रजनीकांत की जेलर 2 का दुनिया भर में डंका, 3 दिन में 300 करोड़ पार कमाई

रजनीकांत का मतलब है सुपरस्टार, और सुपरस्टार का मतलब है रजनीकांत. 75 साल की उम्र में, हर पीढ़ी के ये सुपरस्टार नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'जेलर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं. रिलीज़ के सिर्फ 3 दिनों में, इस एक्शन थ्रिलर ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और यह तेजी से 400 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने की ओर बढ़ रही है.

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इस बात में कोई शक नहीं कि अब 'जेलर 2' किसी तमिल फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड साबित होने वाली है. यह फिल्म 8 साल पुरानी फिल्म '2.0' की कुल कमाई को पीछे छोड़कर, अब तक की नंबर 1 तमिल फिल्म बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है.

3 दिन में 300 करोड़ पार कमाई

रजनीकांत की 'जेलर 2' की बॉक्स ऑफिस कमाई में तीसरे दिन काफी उछाल आया है. सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, शनिवार, 17 अक्टूबर को इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने भारत में 47.80 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. यह शुक्रवार की 37.10 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले 28.8% की बढ़ोतरी है. सिनेमाघरों में रिलीज होने के तीन दिनों के अंदर ही फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 317.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. साथ ही, भारत में इसकी नेट कमाई 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर गई है.

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शनिवार को 14,604 शोज के जरिए फिल्म ने 47.80 करोड़ रुपये की कमाई की. भारत में इसकी कुल नेट कमाई अब 144.60 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 169.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. तीसरे दिन विदेशी बाजारों से 47.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन 147.50 करोड़ रुपये हो गया. इन आंकड़ों को मिलाकर, फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 317.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

शनिवार की घरेलू कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा तमिल वर्जन का रहा. इसने 7,802 शोज से 34.60 करोड़ रुपये की कमाई की. तेलुगु वर्जन ने 8.50 करोड़ रुपये कमाए, वहीं हिंदी वर्जन ने 4.25 करोड़ रुपये की कमाई की, कन्नड़ वर्जन की बात करें तो 45 लाख रुपये की कमाई की. इन चारों वर्ज़न को मिलाकर, भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 47.80 करोड़ रुपये रही.

रविवार के कलेक्शन पर सभी की निगाहें

वहीं अब सभी के निगाहें'जेलर 2' का चौथे दिन यानी रविवार पर है. उम्मीद की जा रही है कि इसका कारोबार भी 100 करोड़ रुपये के पार रहने वाला है. इसका मतलब है कि फिल्म का कुल ओपनिंग वीकेंड (लंबा वीकेंड) 425 करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा. यह भारत में अब तक के सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड्स में से एक है, और किसी तमिल फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड है.



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