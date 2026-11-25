अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग की. फिर कपल ने चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन दिया. जिसमें साउथ इंडस्ट्री के बड़े सितारों ने शिरकत की. क्रिकेट की बड़ी हस्तियों ने भी पार्टी में चार चांद लगाए. सेलेब्स को पार्टी देने के बाद न्यूलीवेड कपल ने बुधवार को सन ग्रुप के स्टाफ के लिए रिसेप्शन रखा. इंटरनेट पर कई वीडियो सामने आए हैं.

और पढ़ें

काव्या ने स्टाफ मेंबर्स को दी पार्टी

काव्या ने स्टाफ मेंबर्स के लिए स्पेशल लंच रखा. काव्या-अनिरुद्ध ने स्टाफ से मुलाकात की. वीडियो में स्टाफ के लोग लंच करते नजर आए. काव्या और अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया. स्टाफ को लजीज खाना परोसा गया. कई सारी वैरायटी देखने को मिली. वेज और नॉन-वेज आइटम्स मेन्यू में शामिल थे. अनिरुद्ध कुर्ता-पायजामे में दिखे. वहीं नई नवेली दुल्हन काव्या रेड सूट में नजर आईं. कपल का सिंपल अंदाज देखने को मिला. काव्या और अनिरुद्ध के लिए ये पल काफी स्पेशल था. दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए. मिनिमल मेकअप में भी काव्या गॉर्जियस लग रही हैं.

स्टाफ मेंबर्स ने न्यूलीवेड कपल को शादी की मुबारक दी. इंटरनेट यूजर्स ने काव्या-अनिरुद्ध के इस जेस्चर की तारीफ की है. इस ग्रैंड पार्टी का इंविटेशन कार्ड बीते दिनों खूब वायरल हुआ था. बॉक्स में चॉकलेट का डिब्बा, इंविटेशन कार्ड और गोल्ड रिंग रखी थी. सोने की अंगूठी देखकर स्टाफ के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था. फैंस ने कहा कि सन ग्रुप के स्टाफ की लॉटरी लग गई है. किसी ने कहा कि काव्या ने जिस तरह से दिल खोलकर अपने स्टाफ को गिफ्ट दिया है, वो काबिले तारीफ है.

Advertisement

कपल ने की थी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज

काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर ने बिना पंडित, फेरों के शादी की थी. उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को छोड़कर सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की है. इस तरह की शादी में कपल एक दूसरे को चेन या रिंग पहनाकर कमिटमेंट करता है. सात समंदर पार हुई लैविश वेडिंग में रजनीकांत और तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. दोनों के साथ काव्या और अनिरुद्ध के फैमिली रिलेशन हैं. काव्या और अनिरुद्ध के चेन्नई रिसेप्शन की तस्वीरें वायरल हुईं. फैंस को उम्मीद थी कि शाहरुख खान पार्टी में दिखेंगे. लेकिन हिंदी फिल्मों का कोई बड़ा चेहरा इस रिसेप्शन का हिस्सा नहीं बना था.

---- समाप्त ----