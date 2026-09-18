The Diplomat Trailer Review: एक तरफ रूस, दूसरी तरफ पति की साजिश... 'द डिप्लोमैट' के नए सीजन का धर्मसंकट

डिप्लोमेसी में दुश्मन की पहचान शायद सबसे आसान हिस्सा है. मुश्किल तब शुरू होती है, जब खतरा सीमा के उस पार नहीं, आपके खुद के सत्ता तंत्र के भीतर छिपा हो. नेटफ्लिक्स की चर्चित पॉलिटिकल थ्रिलर The Diplomat के चौथे सीजन का ट्रेलर इसी अनिश्चितता को कहानी का केंद्र बनाता है. अमेरिकी राजदूत केट वायलर एक बार फिर ऐसी अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच खड़ी हैं, जहां रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच बढ़ता तनाव दुनिया को युद्ध के मुहाने तक ले जा सकता है लेकिन इस बार केट की सबसे बड़ी चुनौती कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिन पर उसे भरोसा करना चाहिए.

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द डिप्लोमैट के सीजन 3 के आखिर में केट और उसके पति हैल वायलर के रिश्ते में आई दरार कुछ हद तक संभलती दिखाई दी थी, लेकिन नए सीजन का ट्रेलर उस भरोसे को फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है. हैल अब राष्ट्रपति ग्रेस पेन के साथ ऐसी गुप्त राजनीतिक साजिश का हिस्सा नजर आता है, जिसके तार अमेरिका की विदेश नीति और रूस के साथ संभावित युद्ध तक पहुंचते दिखाई देते हैं. केट को धीरे-धीरे एहसास होने लगता है कि उसके आसपास मौजूद लोग उसे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं.

यहीं से द डिप्लोमैट का नया सीजन सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संकट की कहानी नहीं रह जाता. केट को इस बार एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना है. एक तरफ वह दुनिया को युद्ध से बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ उसे यह पता लगाना है कि उसके अपने सिस्टम में आखिर कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ. सत्ता, कूटनीति और निजी रिश्तों के बीच भरोसे की यह लड़ाई नए सीजन के तनाव को और गहरा करती है.

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द डिप्लोमैट का चौथा सीजन 15 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा और ट्रेलर ने साफ कर दिया है कि सीजन 3 के क्लिफहैंगर का जवाब सीधे राजनीतिक विस्फोट के रूप में मिलने वाला है. लेकिन इस बार कहानी सिर्फ अमेरिका बनाम रूस नहीं है. द डिप्लोमैट की असली खूबी हमेशा से यही रही है कि बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच निजी रिश्तों को भी उसी तनाव के भीतर रखा जाता है.

यहीं से एक और दिलचस्प समीकरण सामने आता है. केट और फर्स्ट जेंटलमैन टॉड पेन की जोड़ी. टॉड दरअसल राष्ट्रपति ग्रेस पेन के पति हैं और अब वह केट के साथ मिलकर ग्रेस और हैल की जोड़ी को रोकने की कोशिश करते दिखेंगे यानी कहानी में एक अजीब-सा पार्टनर स्वैप बनता है. एक तरफ ग्रेस और हैल राजनीतिक रूप से करीब आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ केट और टॉड एक असहज गठजोड़ में साथ आते हैं.

इसका मतलब यह भी है कि सीजन चार में पति-पत्नी के रिश्ते और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति एक-दूसरे की परछाई बन जाएंगे. केट के लिए मुश्किल यह है कि वह जिस व्यक्ति के साथ निजी जिंदगी साझा करती है, वही अब उस राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है जिससे वह दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही है. वहीं ग्रेस पेन अब सिर्फ वह उपराष्ट्रपति नहीं हैं जिनके साथ केट की राजनीतिक खींचतान थी. वह अमेरिका की राष्ट्रपति हैं और उनके फैसलों का असर सीधे वैश्विक शक्ति-संतुलन पर पड़ सकता है. ग्रेस का किरदार एलिसन जेनी निभा रही हैं, जबकि हैल के रोल में रूफस सेवल और टॉड की भूमिका में ब्रैडली व्हिटफोर्ड लौट रहे हैं.

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