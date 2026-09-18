scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर: होटल में दो लड़कियों ने युवक को जंजीर से बांधा, कपड़े उतरवाए, फिर की बर्बरता!

कानपुर के माल रोड स्थित ओयो ग्रैंड होटल में दो लड़कियों द्वारा एक युवक को जंजीर से बांधकर पीटने का खौफनाक वीडियो सामने आया है. चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को छुड़ाया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
आरोप है कि युवक लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था (Photo: ITG)
आरोप है कि युवक लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था (Photo: ITG)

कानपुर के फीलखाना क्षेत्र स्थित माल रोड चौराहे पर बने ओयो ग्रैंड होटल में एक युवक को 'तालिबानी सजा' दी गई. दो लड़कियों ने रोशन नाम के अपने साथी के साथ मिलकर राहुल गुप्ता नामक युवक को जंजीर से बांध दिया और उसके कपड़े उतारकर बेरहमी से पिटाई कर दी. इस दौरान रोशन पूरी घटना का वीडियो बना रहा था. युवक के चिल्लाने पर बाहर दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज विनोद और दीपक शर्मा ने युवक को छुड़ाया. थाना प्रभारी रीता सिंह के मुताबिक राहुल की तहरीर पर दो लड़कियों, रोशन और चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल कराया गया है.

होटल के अंदर जंजीर से बांधकर की बर्बरता

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राहुल गुप्ता के हाथ-पैर जंजीर से बंधे दिख रहे हैं. एक लड़की पीछे से उसके बाल पकड़कर खींच रही है, जबकि दूसरी लड़की उसे थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही है. मारपीट से पीड़ित युवक दर्द से चिल्लाता रहा. पीड़ित की पीठ पर बेल्ट से पीटे जाने के गहरे निशान पाए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

लड़के से मारपीट, 2 लड़कियों समेत कई पर केस दर्ज
Kanpur Police searching for the accused, Golu (Photo: ITG)
कानपुर: नशे में जमीन पर पड़े शख्स पर किया पेशाब, आरोपी गोलू फरार
BJP's Kanpur-Bundelkhand regional president Ramkishore Sahu (Photo: ITG)
‘कहां टैक्स लगा है, वह तो हट गया’ UPI चार्ज पर भाजपा नेता के बोल
Kanpur hospital driver treats patients in OPD, video goes viral.
कानपुर के अस्पताल में ड्राइवर ने किया मरीजों का इलाज, वीडियो वायरल
इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की OPD में ड्राइवर कैसे बैठा? देखें दस्तक

होटल सुपरवाइजर का दावा और पुलिस का रुख

होटल के सुपरवाइजर पटेल ने दावा किया कि राहुल बाहर टहल रहा था और अचानक अंदर आकर चिल्लाने लगा. सुपरवाइजर के अनुसार युवक लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिससे विवाद बढ़ा. हालांकि पुलिस ने छेड़खानी के दावे से इनकार किया है और लड़कियों की दबंगई मानकर कार्रवाई कर रही है.

विवादों से पुराना नाता रहा है ओयो ग्रैंड होटल का

Advertisement

यह ओयो ग्रैंड होटल पहले भी विवादों में रह चुका है. तीन साल पहले कानपुर के तत्कालीन आईपीएस अधिकारी आकाश ने इसी होटल में छापेमारी की थी. उस समय यहां से सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में कई लड़के और लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ा गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पच भी रहा है या नहीं ऐसे करें पहचान, डॉक्टर ने बताया असर का कैसे चलता है पता |
    हर कदम पर सांप! कौन-सी है वो जगह जहां इंसानों के जाने की है मनाही |
    Shani Margi 2026: जल्द मार्गी होंगे शनि, साल के आखिर में इन 4 राशियों को मिलेगी खुशखबरी |
    क्या बिहार में शराबबंदी पर बदलेगा सरकार का फैसला? मंत्री मदन सहनी ने दिया ये जवाब |
    Gondhal Movie: नंदी के रहस्यमयी मुखौटे वाली फिल्म की ऑस्कर में एंट्री, आखिर क्या है 'गोंधल'? |
    रोहतक से पंचकूला तक हवा में दौड़ी जिंदगी... भारतीय सेना ने ऐसे बचाई अपने JCO की जान |
    बूंदी के सरकारी अस्पताल में सी-सेक्शन के बाद बिगड़ी 2 महिलाओं की तबीयत, कोटा में मौत, ऑपरेशन थिएटर सील |
    रोजी, रोटी, रोजगार, जेन-ज़ी की पुकार: आजतक के मंच पर छात्र नेताओं में तीखी बहस |
    बिहार के सासाराम के गांव से Team India तक... आजतक के मंच से आकाश दीप ने बताया कैसा रहा उनका सफर |
    नंदीग्राम में बड़ा खेल, कांग्रेस उम्मीदवार गिरफ्तार, ममता ने आज ही किया था समर्थन देने का ऐलान
    Advertisement