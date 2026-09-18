कानपुर: होटल में दो लड़कियों ने युवक को जंजीर से बांधा, कपड़े उतरवाए, फिर की बर्बरता!

कानपुर के फीलखाना क्षेत्र स्थित माल रोड चौराहे पर बने ओयो ग्रैंड होटल में एक युवक को 'तालिबानी सजा' दी गई. दो लड़कियों ने रोशन नाम के अपने साथी के साथ मिलकर राहुल गुप्ता नामक युवक को जंजीर से बांध दिया और उसके कपड़े उतारकर बेरहमी से पिटाई कर दी. इस दौरान रोशन पूरी घटना का वीडियो बना रहा था. युवक के चिल्लाने पर बाहर दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज विनोद और दीपक शर्मा ने युवक को छुड़ाया. थाना प्रभारी रीता सिंह के मुताबिक राहुल की तहरीर पर दो लड़कियों, रोशन और चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल कराया गया है.

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होटल के अंदर जंजीर से बांधकर की बर्बरता

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राहुल गुप्ता के हाथ-पैर जंजीर से बंधे दिख रहे हैं. एक लड़की पीछे से उसके बाल पकड़कर खींच रही है, जबकि दूसरी लड़की उसे थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही है. मारपीट से पीड़ित युवक दर्द से चिल्लाता रहा. पीड़ित की पीठ पर बेल्ट से पीटे जाने के गहरे निशान पाए गए हैं.

होटल सुपरवाइजर का दावा और पुलिस का रुख

होटल के सुपरवाइजर पटेल ने दावा किया कि राहुल बाहर टहल रहा था और अचानक अंदर आकर चिल्लाने लगा. सुपरवाइजर के अनुसार युवक लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिससे विवाद बढ़ा. हालांकि पुलिस ने छेड़खानी के दावे से इनकार किया है और लड़कियों की दबंगई मानकर कार्रवाई कर रही है.

विवादों से पुराना नाता रहा है ओयो ग्रैंड होटल का

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यह ओयो ग्रैंड होटल पहले भी विवादों में रह चुका है. तीन साल पहले कानपुर के तत्कालीन आईपीएस अधिकारी आकाश ने इसी होटल में छापेमारी की थी. उस समय यहां से सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में कई लड़के और लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ा गया था.

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