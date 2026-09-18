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समंदर में वॉरशिप टकराने पर भारत ने PAK के आरोपों को किया खारिज, लगा दी क्लास

MEA ने PNS Hunain और INS Kolkata की टक्कर पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए उसकी प्रतिक्रिया को टालमटोल वाला बताया. भारत ने कहा कि PNS Hunain की खतरनाक ओवरटेकिंग से टक्कर हुई और यह 1991 के भारत-पाक समझौते के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का उल्लंघन था.

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INS Kolkata से PNS Hunain की टक्कर पर MEA का बयान.
INS Kolkata से PNS Hunain की टक्कर पर MEA का बयान.

पाकिस्तानी नौसेना का युद्धपोत PNS Hunain 15 सितंबर की शाम उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के अग्रिम मोर्चे के पोत INS Kolkata से टकरा गया था. यह हादसा उस समय हुआ जब पाकिस्तानी जहाज तेज रफ्तार से भारतीय पोत के करीब आया. घटना ओमान से करीब 220 किलोमीटर पूर्व अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई, जहां INS Kolkata नियमित निगरानी अभियान पर था.

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए कहा कि भारत द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान की ओर से दिया गया जवाब अपेक्षित रूप से टालमटोल वाला था. उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों और संकेतों को खारिज करता है.

MEA प्रवक्ता ने कहा कि INS Kolkata पश्चिमी अरब सागर में नियमित तैनाती पर था, तभी पाकिस्तानी नौसैनिक पोत Hunain ने समुद्र में गैर-पेशेवर तरीके से कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पोतों के बीच टक्कर हुई.

इन नियमों का उल्लंघन

उन्होंने कहा कि PNS Hunain की खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही के लिए अग्रिम सूचना से संबंधित समझौते के अनुच्छेद 10 का गंभीर उल्लंघन थी. इस प्रावधान के तहत समुद्र में नौसैनिक इकाइयों को एक-दूसरे से 3 नॉटिकल मील के भीतर नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, पाकिस्तानी पोत ने समुद्र में टक्कर रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन किया.

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यह भी पढ़ें: भारत के नेवी शिप से टक्कर में पाकिस्तान को नुकसान, PNS हुनैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त

कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है

MEA प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को एक बार फिर सलाह दी गई है कि उसके सभी सैन्य पोत समुद्र में उचित सावधानी बरतें और दोनों देशों के बीच लागू संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस घटना से INS Kolkata को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और भारतीय नौसेना का यह पोत समुद्र में अपनी तैनाती पर बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेने के लिए खटारा जहाज चुन लिया, जलसमाधि ले सकता था PNS हुनैन

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