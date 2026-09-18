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दिशा सालियान केस: भाई आदित्य के सपोर्ट में आए अमित ठाकरे, बोले- ऐसी किसी चीज में शामिल नहीं...

दिशा सालियान मौत मामले में CBI की FIR के बाद MNS नेता अमित ठाकरे अपने चचेरे भाई आदित्य ठाकरे के समर्थन में सामने आए हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने मामले में FIR दर्ज की है, जिसमें फिलहाल किसी आरोपी का नाम नहीं है.

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आदित्य ठाकरे ने भी खुद पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया था (File Photo- ITG)
आदित्य ठाकरे ने भी खुद पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया था (File Photo- ITG)

दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई की ओर से FIR दर्ज किए जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता अमित ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे का बचाव किया है. 

MNS प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'एक भाई के तौर पर मैं कह सकता हूं कि आदित्य ऐसी किसी चीज में शामिल नहीं हो सकते.' 

यह बयान ऐसे समय आया है जब सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत के मामले में FIR दर्ज की है. एफआईआर में फिलहाल किसी आरोपी का नाम नहीं है. यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुई है. दिशा सालियान के पिता की याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

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हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे. अदालत ने कहा था कि छह साल तक FIR दर्ज नहीं की गई, जबकि पुलिस की जांच से कई सवालों के जवाब मिलने के बजाय नए सवाल खड़े हुए.

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आदित्य ठाकरे ने भी आरोपों को बताया था बेबुनियाद

सीबीआई की FIR के बाद आदित्य ठाकरे ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना पक्ष रखा था. उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मकसद से चलाया जा रहा ऐसा प्रचार उन्हें सच के लिए लड़ने से नहीं रोक सकता.

आदित्य ने दावा किया था कि वह दिशा सालियान को कभी जानते या मिले तक नहीं थे. उन्होंने अपने नाम को इस मामले से जोड़ने को राजनीतिक और व्यक्तिगत मकसद से की जा रही 'चरित्र हत्या' की कोशिश बताया था. उन्होंने कहा था कि करीब छह साल से कुछ लोग बिना किसी सबूत के उनका नाम इस दुखद मामले से जोड़ रहे हैं.

कौन थीं दिशा सालियान?

28 वर्षीय दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं. 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी. मुंबई पुलिस ने उस समय एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी. बाद में जांच के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था. दिशा की मौत के करीब एक सप्ताह बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे. दोनों मौतों के बीच संभावित संबंध को लेकर उस समय कई तरह के दावे और अटकलें सामने आई थीं.

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2 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. अदालत ने छह साल तक FIR दर्ज नहीं करने को लेकर मुंबई पुलिस की आलोचना भी की थी. अब सीबीआई की ओर से FIR दर्ज किए जाने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है.

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