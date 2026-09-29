'TRP-सस्ती सुर्खियों के लिए जौहर सीन को किया बदनाम', स्वरा भास्कर के कमेंट्स पर बोले शहजाद पूनावाला

वीरेंद्र सहवाग के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में राजनीति के कुछ ऐसे चेहरों को शामिल किया गया है, जिन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ बाहर कई बातें कही हैं. उनमें से एक शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर हैं. दोनों के बीच शो में भी छत्तीस का आंकड़ा नजर आ रहा है. स्वरा और शहजाद एक-दूसरे के खिलाफ कुछ बोलने से पीछे नहीं हटते हैं.

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स्वरा भास्कर के पति फहाद पॉलिटिक्स में जाना-माना नाम हैं. वहीं शहजाद पूनावाला बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं. शहजाद और स्वरा ने कई मौकों पर एक-दूसरे के खिलाफ राजनीति की है. शो में जाने से पहले भी पूर्व प्रवक्ता एक्ट्रेस को लेकर कई बात कह चुके हैं. उन्होंने स्वरा के जौहर विवाद पर भी अपनी राय दी थी.

स्वरा पर भड़के शहजाद पूनावाला

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में शहजाद पूनावाला से स्वरा के हालिया जौहर विवाद पर उनकी राय मांगी गई. तो इसपर उन्होंने कहा- नहीं, ये पूरी तरह से अनावश्यक था. इससे उस दौर को लेकर उनकी समझ की कमी दिखाई देती है. जिस समय की बात हो रही है, यानी चित्तौड़ के उस दौर में, तब कोई खिलजी ऐसा ‘फेमिनिस्ट’ नहीं था जो रेप सर्वाइवर को दूसरा मौका देता. उस समय जिस तरह पुरुष अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान का त्याग करते थे, उसी तरह एक महिला के पास भी अपने शरीर को लेकर अपनी पसंद और स्वायत्तता थी.

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'वो नहीं चाहती थी कि खिलजी उनके शरीर का इस्तेमाल करे. हम देखते हैं कि उस दौर में इंसानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, यहां तक कि नेक्रोफीलिया जैसी चीजें भी होती थीं. इसी वजह से महिलाएं आग में जौहर करती थीं. वो अपने शरीर को इतनी कठोर मौत इसलिए देती थीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि उनके मरने के बाद भी उनके शरीर का शोषण किया जाए. आज की तारीख में कोई ये नहीं कह रहा कि अगर किसी महिला के साथ, भगवान ना करे, ऐसी घटना हो तो उसे जाकर जौहर कर लेना चाहिए.'

रेप सर्वाइवर- जौहर की तुलना पर घेरा

शहजाद ने स्वरा भास्कर को आज के समय से जौहर की तुलना करने पर भी घेरा. उन्होंने कहा- आज हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, जहां न्यायपालिका और पुलिस जैसी संस्थाएं हैं और महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए कानूनी व्यवस्था मौजूद है. इसलिए उस समय की परिस्थितियों की तुलना आज के समय से करना एक तरह की गलत समानता है. ऐसा करना उन महिलाओं के साहस और बहादुरी को कम करके आंकना है.

'आज अगर कोई महिला रेप सर्वाइवर बनकर सामने आती है और अपनी बात रखती है, तो वो भी साहस है. उस दौर में महिलाओं ने जो किया, वो भी उनके संदर्भ में साहस था. इन दोनों चीजों की तुलना बिना उस दौर की परिस्थितियों को समझे सिर्फ टीआरपी या सस्ती सुर्खियां पाने के लिए करना, उस पूरी संस्कृति और उस समय की महिलाओं का अपमान है.'

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स्वरा भास्कर के कमेंट्स पर तब भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जब उनका जौहर सीन पर बोला गया वीडियो वायरल हुआ था. एक्ट्रेस ने तब खुद का बचाव करने की कोशिश की, मगर लोगों को उनकी सफाई रास नहीं आई थी. अब स्वरा शो में किस तरह खुद को सामने पेश करती हैं, ये देखने वाली बात होगी.

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