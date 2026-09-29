scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'TRP-सस्ती सुर्खियों के लिए जौहर सीन को किया बदनाम', स्वरा भास्कर के कमेंट्स पर बोले शहजाद पूनावाला

बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राइज एंड फॉल में जाने से पहले स्वरा भास्कर पर बड़ा वार किया था. उन्होंने एक्ट्रेस के जौहर वाले कमेंट पर उन्हें घेरते हुए कहा कि ये स्वरा का लोगों के बीच सस्ती सुर्खियां कमाने का तरीका था.

Advertisement
X
स्वरा पर शहजाद का 'वार' (Photo: Social Media)
स्वरा पर शहजाद का 'वार' (Photo: Social Media)

वीरेंद्र सहवाग के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में राजनीति के कुछ ऐसे चेहरों को शामिल किया गया है, जिन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ बाहर कई बातें कही हैं. उनमें से एक शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर हैं. दोनों के बीच शो में भी छत्तीस का आंकड़ा नजर आ रहा है. स्वरा और शहजाद एक-दूसरे के खिलाफ कुछ बोलने से पीछे नहीं हटते हैं. 

स्वरा भास्कर के पति फहाद पॉलिटिक्स में जाना-माना नाम हैं. वहीं शहजाद पूनावाला बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं. शहजाद और स्वरा ने कई मौकों पर एक-दूसरे के खिलाफ राजनीति की है. शो में जाने से पहले भी पूर्व प्रवक्ता एक्ट्रेस को लेकर कई बात कह चुके हैं. उन्होंने स्वरा के जौहर विवाद पर भी अपनी राय दी थी. 

स्वरा पर भड़के शहजाद पूनावाला

सम्बंधित ख़बरें

shehzad poonawalla
शहजाद पूनावाला संग हाथापाई, जमीन पर पटका, टीम बोली- अटैक हुआ
swara bhaskar-Siwet-tomar
'जौहर कमेंट के लिए राजपूतों से माफी मांगेंगी स्वरा', बोले सिवेत तोमर
Swara Bhasker ivf
बिन शादी मां बनना चाहती थीं स्वरा, कराए 2 IVF, कौन था डोनर?
shehzad poonawalla
शहजाद पूनावाला संग मारपीट! जमीन पर धकेला, फाड़े कपड़े, Video
Swara Bhaskar hits back at trolls for padmaavat jauhar scene
'जौहर' विवाद पर स्वरा ने तोड़ी चुप्पी, राजनीतिक पार्टियों को घेरा

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में शहजाद पूनावाला से स्वरा के हालिया जौहर विवाद पर उनकी राय मांगी गई. तो इसपर उन्होंने कहा- नहीं, ये पूरी तरह से अनावश्यक था. इससे उस दौर को लेकर उनकी समझ की कमी दिखाई देती है. जिस समय की बात हो रही है, यानी चित्तौड़ के उस दौर में, तब कोई खिलजी ऐसा ‘फेमिनिस्ट’ नहीं था जो रेप सर्वाइवर को दूसरा मौका देता. उस समय जिस तरह पुरुष अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान का त्याग करते थे, उसी तरह एक महिला के पास भी अपने शरीर को लेकर अपनी पसंद और स्वायत्तता थी.

Advertisement

'वो नहीं चाहती थी कि खिलजी उनके शरीर का इस्तेमाल करे. हम देखते हैं कि उस दौर में इंसानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, यहां तक कि नेक्रोफीलिया जैसी चीजें भी होती थीं. इसी वजह से महिलाएं आग में जौहर करती थीं. वो अपने शरीर को इतनी कठोर मौत इसलिए देती थीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि उनके मरने के बाद भी उनके शरीर का शोषण किया जाए. आज की तारीख में कोई ये नहीं कह रहा कि अगर किसी महिला के साथ, भगवान ना करे, ऐसी घटना हो तो उसे जाकर जौहर कर लेना चाहिए.'

रेप सर्वाइवर- जौहर की तुलना पर घेरा

शहजाद ने स्वरा भास्कर को आज के समय से जौहर की तुलना करने पर भी घेरा. उन्होंने कहा- आज हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, जहां न्यायपालिका और पुलिस जैसी संस्थाएं हैं और महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए कानूनी व्यवस्था मौजूद है. इसलिए उस समय की परिस्थितियों की तुलना आज के समय से करना एक तरह की गलत समानता है. ऐसा करना उन महिलाओं के साहस और बहादुरी को कम करके आंकना है.

'आज अगर कोई महिला रेप सर्वाइवर बनकर सामने आती है और अपनी बात रखती है, तो वो भी साहस है. उस दौर में महिलाओं ने जो किया, वो भी उनके संदर्भ में साहस था. इन दोनों चीजों की तुलना बिना उस दौर की परिस्थितियों को समझे सिर्फ टीआरपी या सस्ती सुर्खियां पाने के लिए करना, उस पूरी संस्कृति और उस समय की महिलाओं का अपमान है.'

Advertisement

स्वरा भास्कर के कमेंट्स पर तब भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जब उनका जौहर सीन पर बोला गया वीडियो वायरल हुआ था. एक्ट्रेस ने तब खुद का बचाव करने की कोशिश की, मगर लोगों को उनकी सफाई रास नहीं आई थी. अब स्वरा शो में किस तरह खुद को सामने पेश करती हैं, ये देखने वाली बात होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'TRP-सस्ती सुर्खियों के लिए जौहर सीन को किया बदनाम', स्वरा भास्कर के कमेंट्स पर बोले शहजाद पूनावाला |
    Rajasthan Offbeat Places: जयपुर-उदयपुर नहीं! इस बार राजस्थान की इन 9 जगहों पर बनाएं घूमने का प्लान |
    आधी रोटी वाला किस्सा! ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बाबा मंसूर शाह की पूजा, जानें 300 साल पुरानी उर्स परंपरा |
    दिव्या मित्तल ही नहीं... इन अधिकारियों ने भी राजनीति के लिए छोड़ा पद, अब इन पोस्ट पर कर रहे काम |
    अमेरिका में एक्सपायर्ड दवा फेंकने पर क्यों आ सकती है पुलिस?  |
    स्टाफ से प्यार से बात की, फिर हुआ कमाल... फ्लाइट सीट हो गई अपग्रेड |
    World Heart Day 2026: हार्ट अटैक के खतरे से रहना चाहते हैं दूर? थाली में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स |
    ₹10-15 लाख का होम लोन बना गेमचेंजर, छोटे शहरों में बढ़ी ग्राहकों की संख्या |
    'पहले ही देख लिया था ये संकट...' रॉबर्ट कियोसाकी बोले- सच हो रही भविष्यवाणी |
    जम्मू-कश्मीर स्टेटहुड को लेकर विधानसभा में हंगामा, उमर बोले- ब्यूरोकेसी CM के ही खिलाफ
    Advertisement