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Rajasthan Offbeat Places: जयपुर-उदयपुर नहीं! इस बार राजस्थान की इन 9 जगहों पर बनाएं घूमने का प्लान

Rajasthan Offbeat Places: राजस्थान घूमने का प्लान है लेकिन जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसी फेमस जगहों से कुछ अलग देखना चाहते हैं. तो राज्य में कई ऐसी ऑफबीट जगहें हैं, जहां कम लोग जाते हैं लेकिन ये जगहें बेहद खूबसूरत है. यहां आपको इतिहास, प्रकृति और शांति के साथ राजस्थान का अलग अंदाज देखने को मिलेगा.

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राजस्थान की ऑफबीट जगहों पर बनाएं घूमने का प्लान (Photo- ITG)
राजस्थान की ऑफबीट जगहों पर बनाएं घूमने का प्लान (Photo- ITG)

Rajasthan Offbeat Places: राजस्थान घूमने का नाम आते ही सबसे पहले जयपुर के महल, जोधपुर के किले और जैसलमेर का रेगिस्तान याद आता है. लेकिन अगर आप इन फेमस जगहों से हटकर राजस्थान को करीब से देखना चाहते हैं तो यहां कई ऐसी ऑफबीट जगहें भी हैं जो अपनी खूबसूरती, इतिहास और शांत माहौल के लिए खास हैं. इन जगहों पर आपको भीड़ से दूर राजस्थान की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी. तो आइए जानते हैं राजस्थान की ऐसी ही कुछ कम एक्सप्लोर की गई जगहों के बारे में.

कुंभलगढ़
राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ अपने ऐतिहासिक किले के लिए जाना जाता है. कुंभलगढ़ किले की विशाल दीवार और आसपास का खूबसूरत नजारा यहां आने वाले लोगों को काफी आकर्षित करता है. यहां आप किले के अलावा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी घूम सकते हैं. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

बाड़मेर
अगर आप राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को करीब से देखना चाहते हैं तो बाड़मेर जा सकते हैं. यहां आपको रेगिस्तान के साथ ऐतिहासिक जगहों और लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी. किराडू मंदिर, बाड़मेर किला और महाबार के रेत के टीले यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. नवंबर से फरवरी के बीच यहां घूमना अच्छा रहता है.

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करौली
राजस्थान की कम एक्सप्लोर की गई जगहों में करौली का नाम भी शामिल है. यह जगह अपने इतिहास और मंदिरों के लिए जानी जाती है. यहां आप कैलादेवी मंदिर, मदन मोहन मंदिर और करौली सिटी पैलेस घूम सकते हैं. अगर आपको धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो करौली को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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नारलाई
अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा नारलाई राजस्थान के गांव और ग्रामीण जीवन को करीब से देखने का मौका देता है. यहां आपको शांत माहौल के साथ पहाड़ियों और आसपास के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे. आप यहां रावा नारलाई घूमने के साथ हॉर्स सफारी का मजा भी ले सकते हैं. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां जाना अच्छा रहेगा.

देवगढ़
अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो देवगढ़ का रुख कर सकते हैं. यहां आपको प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ऐतिहासिक जगहें भी देखने को मिलेंगी. प्रधानपट झरना, देवगढ़ महल, गुफा मंदिर और अंजना किला यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए अच्छा माना जाता है.

अलसीसर
रेगिस्तान से घिरा अलसीसर राजस्थान की एक खूबसूरत ऑफबीट जगह है. यहां का अलसीसर महल सबसे खास आकर्षणों में से एक है. महल की वास्तुकला और शाही अंदाज आपको राजस्थान के पुराने दौर की झलक दिखाता है. यहां रानी सती मंदिर और सोने-चांदी की हवेली भी घूम सकते हैं. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां ट्रिप प्लान किया जा सकता है.

कुलधरा
जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा को राजस्थान के रहस्यमयी और वीरान गांवों में गिना जाता है. यह जगह अपनी पुरानी हवेलियों और इससे जुड़ी कहानियों के लिए काफी मशहूर है. यहां घूमते हुए आपको पुराने समय के गांव की झलक देखने को मिलती है. कुलधरा से जुड़ी कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां मौसम घूमने के लिए अनुकूल रहता है.

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झालावाड़
राजस्थान के बाकी इलाकों से अलग झालावाड़ अपने हरे-भरे वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां संतरे के बाग और लाल पोस्ता के खेत देखने को मिलते हैं. इसके अलावा यहां कई ऐतिहासिक महल और किले भी हैं. गढ़ पैलेस, सरकारी संग्रहालय, पृथ्वी विलास और भवानी नाट्यशाला यहां घूमने वाली प्रमुख जगहों में शामिल हैं. अक्टूबर से फरवरी के बीच यहां जाने का प्लान बनाया जा सकता है.

डूंडलोद
राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित डूंडलोद अपने ऐतिहासिक किले के लिए जाना जाता है. डूंडलोद किले की वास्तुकला में राजस्थानी और यूरोपीय शैली की झलक देखने को मिलती है. किले की दीवारों पर बने चित्र और नक्काशी इसे खास बनाते हैं. यहां की पुरानी शाही चीजें भी लोगों को आकर्षित करती हैं. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां घूमना अच्छा रहेगा.

अगर आप राजस्थान की फेमस जगहों जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से अलग कुछ देखना चाहते हैं तो इन ऑफबीट जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां आपको इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और राजस्थान की ग्रामीण जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

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