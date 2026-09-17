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गौरव खन्ना ने क्यों छोड़ा KKK? रोहित शेट्टी को गले लगाकर खूब रोए

खतरों के खिलाड़ी के लेटेस्ट एपिसोड में गौरव को रूबीना और रूहानिका के सामने एलिमिनेशन टास्क दिया गया. टास्क में तीनों को हवा में लटके एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ाना था और वहां झंडों को निकालना था.

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गौरव खन्ना ने छोड़ा खतरों के खिलाड़ी
गौरव खन्ना ने छोड़ा खतरों के खिलाड़ी

रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 इस समय चर्चा में बना हुआ है. दर्शक इस शो को खूब प्यार दे रहे हैं. इस शो को लेकर एक बड़ी खबर है. शो के सेट पर हर कोई उस वक्त दंग रह गया, जब वाइल्ड कार्ड के जरिए शो में वापसी करने वाले गौरव खन्ना ने अचानक शो से बाहर होने का फैसला किया.

गौरव ने एलिमिनेशन स्टंट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया और टास्क जीता भी. उन्होंने रूहानिका धवन को शो से बाहर होने से भी बचाया, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद ही शो छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी. उनका यह फैसला काफी चौंकाने वाला था, आखिर गौरव ने ये फैसला क्यों लिया.

शो से क्यों बाहर हुए गौरव 

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लेटेस्ट एपिसोड में गौरव को रूबीना और रूहानिका के सामने एलिमिनेशन टास्क दिया गया. टास्क में तीनों को हवा में लटके एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ाना था और वहां झंडों को निकालना था. गौरव ने आसानी से दो झंडे निकाल लिए जबकि रूबीना एक झंडा ही निकाल पाई और रूहानिका प्लेटफॉर्म से फिसल गई और टास्क पूरा नहीं हो पाई. गौरव ने भले ही टास्क जीत लिया हो लेकिन उन्होंने शो छोड़ने की इच्छा जताई, जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए.

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गौरव ने रोहित शेट्टी से कहा कि भले ही मैंने टास्क जीत लिया है, लेकिन मैं शो से बाहर होना चाहता हूं, क्योंकि मेरी सेहत पर इसका असर पड़ रहा है. उन्होंने यह भी माना कि शो में स्टंट का स्तर लगातार काफी मुश्किल होता जा रहा है. उन्होंने कहा  कि अगर मैं शारीरिक रूप से 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति की जगह नहीं लेना चाहता जो पूरे तरह से फिट हो.

गौरव के फैसले से फैंस हुए इमोशनल

गौरव यह बात बताते हुए रोहित के सामने काफी इमोशनल नजर आए और अपने फैसले के लिए उनसे और बाकी कंटेस्टेंट्स से मांफी भी मांगी. शो से बाहर निकलने से पहले उन्होंने रोहित को गले लगाकर उनके पैर छूए. रूहानिका ने गौरव को मनाने की खूब कोशिश की लेकिन गौरव नहीं माने. उनकी इस सोच की लिए सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

दर्शकों का कहना है कि गौरव ने प्रतियोगिता से बाहर होकर भी अपनी ईमानदारी और खेल भावना से लोगों का दिल जीत लिया. गौरव के इस तरह शो से बाहर जाने से ना सिर्फ कटेंस्टेंट्स इमोशनल हुए बल्कि उनके फैंस भी काफी इमोशनल नजर आए.

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