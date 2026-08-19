scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कैमरे में दिखी पत्नी की ब्रा स्ट्रैप, व्लॉग बनाता रहा यूट्यूबर, व्यूज के लिए पार की हद? ट्रोल्स बोले- पैसा...

यूट्यूबर सौरभ जोशी का नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. व्लॉग में पत्नी की ब्रा स्ट्रैप कैमरे पर दिखी. लोगों ने उनकी प्राइवेसी पर सवाल उठाए और सौरभ को ट्रोल किया.

Advertisement
X
फिर से हेटर्स के निशाने पर सौरभ जोशी (Photo: Instagram @souravjoshivlogs)
फिर से हेटर्स के निशाने पर सौरभ जोशी (Photo: Instagram @souravjoshivlogs)

यूट्यूबर सौरभ जोशी ट्रोल होने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. वो जो भी करते हैं लाइमलाइट में आ ही जाता है. अब इंटरनेट पर उनका नया वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो पत्नी अवंतिका भट्ट संग सिनेमाहॉल में मूवी डेट पर हैं. लेकिन वहां अचानक से लाइट चली गई. जिसकी वजह से उनकी मूवी डिले हो गई.

फिर ट्रोल हुए सौरभ
अब मूवी रुकी तो सौरभ को व्लॉग बनाने का ख्याल आया. वो सिनेमाहॉल के अंदर से व्लॉगिंग करने लगे. उन्होंने फैंस को बताया कि ये उनके साथ पहली बार हुआ है जब आधी फिल्म देखने के बाद लाइट ही चली गई. मूवी खुद ही बंद हो गई. इस दौरान सौरभ ने बगल में बैठी पत्नी अवंतिका का भी रिएक्शन लिया. उन्होंने कैमरा अवंतिका पर किया, थियेटर सीट पर बैठी अवंतिका के ब्रा की स्ट्रैप कैमरे पर दिख रही थी. लेकिन सौरभ पत्नी को शूट करने में बिजी रहे. 

अवंतिका भट्ट

उन्होंने अवंतिका को आउटफिट ठीक करने को नहीं कहा. वो बस व्लॉगिंग करने को लेकर फोकस थे. अवंतिका के कैमरे पर कैद हुए इस ऊप्स मोमेंट को देख लोग नाराज हो रहे हैं. सौरभ को ट्रोल किया जा रहा है. लोगों को कहना वो व्यूज के लिए किसी भी हद तक जा सकते है. लोगों ने प्राइवेसी और क्रिएटर्स की लिमिट पर सवाल उठाए हैं. किसी ने कहा- सौरभ पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. यूजर ने लिखा- कैमरे पर ब्रा स्ट्रैप दिखना नॉर्मल है. लेकिन सौरभ कैमरा एंगल व्लॉग बनाते वक्त चेंज भी कर सकते थे. या पत्नी को आउटफिट ठीक करने को कहते फिर व्लॉग शूट करते. इतना नहीं भी करते तो व्लॉग में ये पोर्शन एडिट कर देते. लेकिन सौरभ ने ऐसा कुछ नहीं किया.

सम्बंधित ख़बरें

YouTube Rule change
YouTube बदल रहा नियम, क्या यूट्यूबर्स की कमाई घटेगी या बढ़ेगी?
youtube new view count change
24 अगस्त से YouTube वीडियो पर व्यूज का खेल बदल जाएगा, बड़ा ऐलान
Arun Mahashetty
मकान मालिक से तंग आकर यूट्यूबर ने खरीदा करोड़ों का घर, पत्नी-बेटी संग किया गृह प्रवेश
Youtubers exposing personal life
कंटेंट के लिए मर्यादा भूले क्रिएटर्स-यूट्यूबर्स! गृहस्थी की लगाई लंका?
Sourav Joshi again wastes tons of litre drinkable water
बेपरवाह यूट्यूबर ने फिर किया पानी बर्बाद, कब बनेगा जिम्मेदार?
Advertisement

शख्स ने लिखा- सौरभ के लिए पैसा ज्यादा जरूरी है. उन्हें पत्नी की प्राइवेसी से कोई मतलब नहीं है. यूजर ने कहा- सौरभ को पता है एल्गोरिदम क्या है. किसी ने कहा- भाई वीडियो को एडिट किया जा सकता था. व्लॉगिंग का ये मतलब नहीं कि फैमिली की बैंड बजा दो. हालांकि कईयों ने कहा कि ये ब्रा ही तो है इसपर इतना बवाल क्यों मचाना है. इस कमेंट का काउंटर करते हुए एक शख्स ने कहा- ब्रा की स्ट्रैप दिखनी बड़ी बात नहीं है. लेकिन जिस तरह से ये फ्रेम शूट हुआ है वो इसे वीयर्ड दिखाता है.

इससे पहले सौरभ का बाथरूम में नहाते हुए पत्नी ने वीडियो शेयर किया था. तब भी कपल को ट्रोल किया गया था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    मूसलाधार बारिश से पस्त हुआ हिमाचल, कई इलाकों में गंभीर हुए हालात |
    'सपा 300 सीटें कांग्रेस को देने वाली है', BJP ने अखिलेश के स्टाइल में अखिलेश पर किया वार |
    कैमरे में दिखी पत्नी की ब्रा स्ट्रैप, व्लॉग बनाता रहा यूट्यूबर, व्यूज के लिए पार की हद? ट्रोल्स बोले- पैसा... |
    हापुड़ में पुलिस चौकी के पास युवक की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या, कोर्ट में गवाही देने जा रहा था मृतक गौरव त्यागी |
    जमीन में बिना ऑक्सीजन जिंदा रहते हैं सांप? क्या सही में करते हैं खजाने की रक्षा |
    पानी में दिन-रात रहता वाले इकबाल के मदद को आगे अनंत अंबानी, करवाया एयरलिफ्ट |
    अयोध्या: गश्त के दौरान ट्रेलर से टकराई पुलिस की कार, दारोगा की दर्दनाक मौत |
    पाकिस्तान से आई ऐसी हवा कि मॉनसून पड़ गया कमजोर, अब सितंबर में क्या होगा? |
    क्या हर बुखार में डेंगू या स्वाइन फ्लू का टेस्ट करवाना चाहिए? AIIMS के डॉक्टर ने बताया कब है जरूरी |
    राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, लगाया ये आरोप
    Advertisement