कैमरे में दिखी पत्नी की ब्रा स्ट्रैप, व्लॉग बनाता रहा यूट्यूबर, व्यूज के लिए पार की हद? ट्रोल्स बोले- पैसा...

यूट्यूबर सौरभ जोशी ट्रोल होने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. वो जो भी करते हैं लाइमलाइट में आ ही जाता है. अब इंटरनेट पर उनका नया वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो पत्नी अवंतिका भट्ट संग सिनेमाहॉल में मूवी डेट पर हैं. लेकिन वहां अचानक से लाइट चली गई. जिसकी वजह से उनकी मूवी डिले हो गई.

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फिर ट्रोल हुए सौरभ

अब मूवी रुकी तो सौरभ को व्लॉग बनाने का ख्याल आया. वो सिनेमाहॉल के अंदर से व्लॉगिंग करने लगे. उन्होंने फैंस को बताया कि ये उनके साथ पहली बार हुआ है जब आधी फिल्म देखने के बाद लाइट ही चली गई. मूवी खुद ही बंद हो गई. इस दौरान सौरभ ने बगल में बैठी पत्नी अवंतिका का भी रिएक्शन लिया. उन्होंने कैमरा अवंतिका पर किया, थियेटर सीट पर बैठी अवंतिका के ब्रा की स्ट्रैप कैमरे पर दिख रही थी. लेकिन सौरभ पत्नी को शूट करने में बिजी रहे.

अवंतिका भट्ट

उन्होंने अवंतिका को आउटफिट ठीक करने को नहीं कहा. वो बस व्लॉगिंग करने को लेकर फोकस थे. अवंतिका के कैमरे पर कैद हुए इस ऊप्स मोमेंट को देख लोग नाराज हो रहे हैं. सौरभ को ट्रोल किया जा रहा है. लोगों को कहना वो व्यूज के लिए किसी भी हद तक जा सकते है. लोगों ने प्राइवेसी और क्रिएटर्स की लिमिट पर सवाल उठाए हैं. किसी ने कहा- सौरभ पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. यूजर ने लिखा- कैमरे पर ब्रा स्ट्रैप दिखना नॉर्मल है. लेकिन सौरभ कैमरा एंगल व्लॉग बनाते वक्त चेंज भी कर सकते थे. या पत्नी को आउटफिट ठीक करने को कहते फिर व्लॉग शूट करते. इतना नहीं भी करते तो व्लॉग में ये पोर्शन एडिट कर देते. लेकिन सौरभ ने ऐसा कुछ नहीं किया.

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शख्स ने लिखा- सौरभ के लिए पैसा ज्यादा जरूरी है. उन्हें पत्नी की प्राइवेसी से कोई मतलब नहीं है. यूजर ने कहा- सौरभ को पता है एल्गोरिदम क्या है. किसी ने कहा- भाई वीडियो को एडिट किया जा सकता था. व्लॉगिंग का ये मतलब नहीं कि फैमिली की बैंड बजा दो. हालांकि कईयों ने कहा कि ये ब्रा ही तो है इसपर इतना बवाल क्यों मचाना है. इस कमेंट का काउंटर करते हुए एक शख्स ने कहा- ब्रा की स्ट्रैप दिखनी बड़ी बात नहीं है. लेकिन जिस तरह से ये फ्रेम शूट हुआ है वो इसे वीयर्ड दिखाता है.

इससे पहले सौरभ का बाथरूम में नहाते हुए पत्नी ने वीडियो शेयर किया था. तब भी कपल को ट्रोल किया गया था.



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