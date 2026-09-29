स्पोर्ट्स के महारथी से की सीक्रेट शादी, परिवार ने बिगाड़ा खेल! Leak हुआ वीडियो... शर्मिंदा हो गई थी एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी मैथियास बोए की शादी को करीब तीन साल हो चुके हैं. एक्ट्रेस ने साल 2023 में बेहद निजी समारोह में शादी की थी, जिसमें बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया था. तापसी ने अपनी शादी की एक भी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की थी. अब एक्ट्रेस ने खुलकर बताया है कि आखिर उन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट क्यों रखा और वेडिंग फोटोज को सार्वजनिक करने से परहेज क्यों किया.

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पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना पसंद

तापसी पन्नू ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं और पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखती हैं. एक्ट्रेस ने कहा- मैं अपनी शादी का शोर क्यों मचाऊं? मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हूं. इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी शादी छिपाना चाहती हूं या मुझे किसी बात का डर है. मैं बस इसका शोर नहीं मचाना चाहती. मुझे लगता है कि यह बेहद निजी मामला है और मैं इसे वैसा ही रखना चाहती हूं. शादी के बाद प्रेस नोट जारी करना या उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना मुझे बहुत अजीब लगता है.

तापसी ने बताया कि उनकी शादी में सिर्फ वही लोग शामिल हुए थे, जो उनकी और मैथियास की जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं. शादी में मौजूद लोगों के पास समारोह की तस्वीरें और वीडियो भी हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने सभी से इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने की गुजारिश की थी.

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शादी का वीडियो लीक होने पर हुईं शर्मिंदा

शादी को निजी रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद तापसी और मैथियास की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया था. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. इस घटना को याद करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- वह बहुत शर्मिंदगी भरा था. लेकिन ऐसा अक्सर तब होता है, जब मेहमानों को आपकी तरफ से नहीं, बल्कि परिवार वालों के बुलावे पर आमंत्रित किया जाता है. परिवार चाहता है कि वे लोग समारोह में शामिल हों, भले ही आप उन्हें अच्छी तरह जानते तक न हों. कुछ मेहमान ऐसे निकले, जो प्राइवेसी और बुनियादी निर्देशों को समझ ही नहीं पाए.

पति मैथियास की प्राइवेसी भी है बड़ी वजह

तापसी के लिए शादी की तस्वीरें सार्वजनिक न करने की एक बड़ी वजह उनके पति मैथियास बोए की निजता भी है. एक्ट्रेस ने बताया कि वह खुद एक एक्ट्रेस हैं और उन्हें लोगों की नजरों में रहना पसंद है, लेकिन मैथियास की स्थिति अलग है. वह अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते. ऐसे में तापसी उनकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखना चाहती हैं.

2013 में शुरू हुई थी तापसी और मैथियास की लव स्टोरी

अपनी शादी के साथ-साथ तापसी ने अपनी लव स्टोरी के बारे में भी बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि वह और मैथियास साल 2013 से एक-दूसरे के साथ हैं. दिलचस्प बात यह है कि इसी साल तापसी ने डेविड धवन की फिल्म चश्मे बद्दूर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अपने पति की तारीफ करते हुए तापसी ने उन्हें बेहद अच्छा इंसान बताया.

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