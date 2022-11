Sania-Shoaib Divorce: शोएब मलिक संग शादी करेंगी Pak एक्ट्रेस? अफेयर की खबरों का आयशा उमर ने बताया सच, बोलीं- दुनिया में ऐसे रिश्ते...

Sania-Shoaib Divorce: सानिया मिर्जा और शोएब मलिक अपनी तलाक की खबरों को लेकर बीते कई दिनों से चर्चा में हैं. कई दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सानिया और शोएब के रिश्ते में दरार आ चुकी है और दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है. सानिया और शोएब की शादी टूटने का कारण पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर को बताया गया. अब आयशा उमर ने शोएब मलिक संग अपने अफेयर की खबरों पुर चुप्पी तोड़ी है.

शोएब मलिक संग रिश्ते पर क्या बोलीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस?

जब ऐसी खबरें सामने आईं कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का बसा बसाया घर पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर की वजह से टूटने की कगार पर पहुंचा है तो लोगों ने आयशा को जमकर ट्रोल किया. एक्ट्रेस को काफी खरी-खोटी सुनाई. ऐसे में अब आयशा उमर ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है और अपने और शोएब मलिक के रिश्ते का सच दुनिया को बताया है.

दरअसल, एक यूजर ने आयशा से शोएब मलिक को लेकर सवाल किया. यूजर के सवाल का आयशा ने जो जवाब दिया, वो अब वायरल हो रहा है. यूजर ने आयशा से पूछा- क्या आप दोनों का शादी का प्रोग्राम है? इसके जवाब में आयशा ने कहा- जी नहीं, बिल्कुल नहीं. उनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हैं. मैं दोनों शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की बहुत इज्जत करती हूं. शोएब और मैं एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे का काफी ख्याल रखते हैं. ऐसे रिश्ते भी होते हैं दुनिया में लोगों के बीच.

Ayesha Omar has a beautiful response for a commenter asking if she's getting married to Shoaib Malik 👏🏻 #AyeshaOmar #SaniaMirza #ShoaibMalik pic.twitter.com/JpI2PtkTzC