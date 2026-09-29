बेटियों की सुरक्षा पर फिर सवाल, पटना में कोचिंग से लौट रही 3 छात्राओं से छेड़छाड़, विरोध पर मारपीट

पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र में तीन नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है. घटना 28 सितंबर 2026 की देर शाम की बताई जा रही है. आरोप है कि कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर घर लौट रहीं तीन छात्राओं को रास्ते में तीन से चार युवकों ने रोक लिया और उनके साथ छेड़छाड़ की. परिजनों के मुताबिक, युवकों ने छात्राओं से मोबाइल नंबर मांगने का प्रयास किया. छात्राओं ने जब इसका विरोध किया तो आरोप है कि युवकों ने उनके साथ हाथापाई और मारपीट की. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

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जानकारी के मुताबिक, तीनों नाबालिग छात्राएं कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करने के बाद घर लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में तीन से चार युवकों ने उन्हें कथित तौर पर रोक लिया. आरोप है कि युवकों ने छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और मोबाइल नंबर मांगने की कोशिश की. छात्राओं ने इसका विरोध किया. इसके बाद मामला विवाद में बदल गया और आरोप है कि युवकों ने छात्राओं के साथ हाथापाई और मारपीट की.

घर पहुंचकर परिजनों को बताई पूरी बात

घटना के बाद तीनों छात्राएं अपने घर पहुंचीं और परिजनों को पूरी जानकारी दी. छात्राओं की बात सुनने के बाद परिजन उन्हें लेकर खाजेकला थाना पहुंचे. परिजनों की ओर से पुलिस को घटना की शिकायत दी गई. पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है.

मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा बयान

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पुलिस ने नाबालिग छात्राओं का बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा. अब पुलिस छात्राओं के बयान और शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. घटना के संबंध में पुलिस की जांच जारी है.

छात्राओं के पिता का कहना है कि इलाके में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने मामले को लेकर चिंता जताई है. वहीं, पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. घटना के बाद छात्राओं के परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की शिकायत की है. मामला 28 सितंबर की देर शाम का बताया जा रहा है. पुलिस की जांच और नाबालिग छात्राओं के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के बाद ही मामले से जुड़ी आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

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