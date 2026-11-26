नेटफ्लिक्स के पाकिस्तानी शो 'जो बचे हैं समेट लो' को लेकर इंडिया में सियासत तेज है. पीएम मोदी को खत लिखकर भारत में इस शो की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग हो रही है. इस पाकिस्तानी सीरीज में लॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं. इनमें एक नाम एक्टर हमजा अली अब्बासी का भी है. शो से जुड़े विवाद के बीच हमजा का आतंकी हाफिज सईद को लेकर पुराना बयान फिर से वायरल हो रहा है.

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हमजा को शरीफ लगे हाफिज सईद

हमजा अली ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की तारीफ की थी. हमजा के मुताबिक, हाफिज सबसे शरीफ और शालीन लोगों में से हैं. 31 दिसंबर 2017 को हमजा ने ट्विटर (अब X) पर हाफिज के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की थी. कैप्शन में उन्होंने लिखा था- आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, उनमें से हाफिज सईद सबसे अच्छे, शरीफ और विनम्र इंसान रहे हैं. जो कि धार्मिक सहिष्णुता और मानवता को बढ़ावा देते हैं. लेकिन दुखद ये है कि उन्हें इस वक्त अपने ही मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गलत समझ जा रहा है. उनके खिलाफ फैले प्रोपेगेंडा को स्पष्ट करने के लिए मुझे फिर से उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला.

हमजा को झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग

हमजा को हाफिज की तारीफ करने पर अपने ही मुल्क के लोगों का बैकलैश झेलना पड़ा था. कई यूजर्स ने उनके विचारों पर सवाल उठाए थे. कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हमजा ने इससे पहले भी हाफिज का समर्थन किया था. उनके इस बयान ने ट्रोल्स को न्योता दिया था. क्योंकि हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी किया गया है. वो भारत में कई आतंकी हमलों का आरोपी है. हालांकि हाफिद ने कभी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं मानी.

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हमजा की स्टेटमेंट ने कई इंडियंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है. सभी जानते हैं कि भारत मुंबई आतंकी हमलों के लिए लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार मानता है. ऐसे में आतंकी हाफिद का खुलकर सपोर्ट करना इंडियंस को नागवार गुजरा. हमजा का ये बयान उनकी अपकमिंग सीरीज 'जो बचे हैं समेट लो' के आड़े आ गया है. लोगों ने नेटफ्लिक्स से इस शो को भारत में प्रसारित ना करने को कहा है. उनके मुताबिक, जो एक्टर हाफिज को एडमायर करता है, उसके शो को इंडिया में रिलीज किया जाना शर्मनाक होगा.

तहसीन का भड़का गुस्सा

राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने भी पाकिस्तानी ड्रामा को इंडिया में रिलीज ना किए जाने पर अपना स्टैंड रखा है. उन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया, पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि इस शो को यहां पर रिलीज ना होने दिया जाए. तहसीन ने हमजा अली अब्बासी और माहिरा खान को निशाने पर लिया. तहसीन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान माहिरा ने भारत की वीर सेना को कायर कहा था.

''वहीं हमजा अली अब्बासी ने हाफिज सईद के पुराने इंटरव्यू में सराहना की थी. उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन को शरीफ आदमी कहा था. उन्होंने पूछा- अगर आपको भारतीयों को मारना है तो क्यों उनके जरिए अपने देश के लिए पैसे कमाने हैं. क्यों आपको मुंबई में प्रमोशन करना है. अगर ये शो इंडिया में स्ट्रीम हुआ तो इंडिया की जनता तय करेगी कि नेटफ्लिक्स इंडिया का क्या हाल होगा.''

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कौन हैं हमजा अली?

हमजा अली अब्बासी फेमस पाकिस्तानी एक्टर और डायरेक्टर हैं. उन्होंने कई हिट सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है. उनके फेमस प्रोजेक्ट्स में द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट, परवाज है जुनून, जवानी फिर नहीं आनी, प्यारे अफजल, मन मयाल शामिल हैं. हमजा एक्टिंग के साथ राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर की गई बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं.

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