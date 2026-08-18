'ऑपरेशन सफेद सागर' में राजू श्रीवास्तव का क्या रोल? सीरीज के क्रिएटर ने बताई अंदर की कहानी

करगिल युद्ध में भारतीय वायुवीरों की शौर्यगाथा की कहानी 'ऑपरेशन सफेद सागर' ओटीटी पर धूम मचा रही है. नेटफ्लिक्स पर फीचर छह एपिसोड की यह वेब सीरीज स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की बहादुरी और मुश्किल हालात में भारतीय वायुसेना के इस सफल ऑपरेशन की दास्तां को बयां करती है. सीरीज को ओनी सेन ने डायरेक्ट किया है, जबकि अभिजीत सिंह परमार और कुशल श्रीवास्तव इसके क्रिएटर्स हैं.

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कहानी के हर एपिसोड के क्रेडिट्स में भारतीय वायुसेना के अलावा दिवंगत कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव का नाम भी स्पेशल थैंक्स में मेंशन किया गया है. ऐसे में हमने सीरीज के क्रिएटर कुशल श्रीवास्तव से जानना चाहा कि राजू श्रीवास्तव न तो इस सीरीज का हिस्सा हैं और न ही उन्होंने इसमें कोई वॉइसओवर दिया है. तो फिर उनका नाम मेंशन करने की वजह क्या रही?

सीरीज के शो-रनर कुशल श्रीवास्तव फिल्म लाइन में आने से पहले खुद सात साल तक एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बीते आठ साल से इस प्रोजेक्ट पर काम रहे हैं. उन्होंने aajtak.in से बातचीत में बताया कि राजू श्रीवास्तव उनके चाचा हैं और बचपन से ही उनसे सीखते हुए ही वह आगे बढ़े हैं. कुशल ने बताया कि करगिल युद्ध के ठीक बाद दिसंबर 1999 में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स जॉइन की थी और 2016 तक अपनी सेवाएं दीं.

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वह आगे बताते हैं कि बचपन से हम राजू सर के सेट पर जाया करते थे और शूटिंग के दौरान कहानी कहने की जो कला है, उसे सीखने की पहली पाठशाला राजू श्रीवास्तव ही रहे. कुशल ने बताया कि एयरफोर्स छोड़ने के बाद मैंने मुंबई आकर फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की. इस दौरान अपने चाचा राजू श्रीवास्तव के साथ ही रहा. वह बताते हैं कि अपनी पहली फिल्म वोडका डायरीज (2018) में भी मैंने राजू सर को स्पेशल मेंशन किया था.

यूपी के लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले कुशल ने बताया कि घर में राजू श्रीवास्तव की पहले ऑडियंस हम लोग ही थे. उनका कोई भी जोक या फिर एक्ट दुनिया के सामने बाद में आता, लेकिन बतौर फैमिली उसे सबसे पहले हम लोग देखा और सुना करते थे. आगे चलकर जब मैंने भी लिखना शुरू किया तो सबसे पहले उन्हें ही दिखाया, वह उस राइटिंग को निखारने में मेरी मदद भी करते थे.

वायुसेना प्रमुख एपी सिंह के साथ सीरीज के क्रिएटर कुशल श्रीवास्तव

'ऑपरेशन सफेद सागर' को लेकर कुशल बताते हैं कि इसकी शुरुआती राइटिंग 2018 से ही शुरू हो गई थी. राजू सर के ऑफिस में बैठकर ही सीरीज की रिसर्च शुरू हुई थी. अलग-अलग मंत्रालयों से परमिशन लेने में भी मैंने राजू सर की मदद ली थी. हर नेता और मंत्री उन्हें अच्छे से जानते-पहचानते थे और इस वजह से हमें कोई अड़चन नहीं आई. कुशल बताते हैं कि पहले सफेद सागर को एक फिल्म के तौर पर लाना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने और राजू सर की बेटी अंतरा श्रीवास्तव ने 2018 में इसे सीरीज के रूप में लिखना शुरू किया. अंतरा भी सीरीज की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं.

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राजू श्रीवास्तव को याद करते हुए कुशल बताते हैं कि वह बड़े से बड़े नेताओं की सामने से मिमिक्री कर दिया करते थे और किसी को बुरा भी नहीं लगता था. लालू यादव पर किए गए उनके एक्ट आज भी इंटरनेट पर वायरल हैं. राजू सर जिस भी नेता की मिमिक्री करते थे, उन सभी के साथ उनके रिश्ते उतने ही गहरे थे. कुशल ने बताया राजू सर हमारे घर के बड़े हैं और मेरी तरफ से यह सीरीज उन्हें एक श्रद्धांजलि है.

राजू श्रीवास्तव ने करीब तीन दशक तक टीवी और फिल्मों में काम किया. आम आदमी से जुड़े उनके स्टैंडअप कॉमेडी एक्ट और खासकर 'गजोधर भैया' का केरेक्टर आज भी लोगों के दिलों में जीवंत है.साल 2022 में 58 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.

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