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Japanese Cleaning Habits: रोजाना रगड़-रगड़कर झाड़ू-पोछा करने की जरूरत नहीं! जापानी लोगों की इन 6 आदतों से हमेशा चमचमाता रहेगा आपका घर

Japanese Cleaning Habits: हर रविवार घंटों घर की सफाई करने की जरूरत नहीं होगी. जापान की इन 6 आसान आदतों को अपनाकर घर का बिखराव कम कर सकते हैं, बेकार सामान से छुटकारा पा सकते हैं और घर को लंबे समय तक साफ-सुथरा रख सकते हैं.

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जापानी लोग रोजाना झाड़ू-पोछा उठाकर रगड़-रगड़कर साफ-सफाई नहीं करते हैं. (Photo: ITG)
जापानी लोग रोजाना झाड़ू-पोछा उठाकर रगड़-रगड़कर साफ-सफाई नहीं करते हैं. (Photo: ITG)

Japanese Cleaning Habits:  क्या हर हफ्ते रविवार आपका आधा दिन घर की सफाई में निकल जाता है? पहले झाड़ू-पोंछा, फिर बिखरा सामान समेटना, किचन साफ करना और आखिर में ये सोचना कि अगले हफ्ते फिर से यही सब करना पड़ेगा. लेकिन अगर घर को साफ रखने का तरीका ही ऐसा हो कि गंदगी और सामान के इधर-उधर होने का मौका ही न मिले, तो?

जापान में घरों को ऑर्गनाइज रखने की सोच कुछ ऐसी ही है. खास बात ये है कि इसके लिए न तो महंगे ऑर्गनाइजर खरीदने की जरूरत है और न ही रोज घिस-घिसके पोछा लगाते हुए घंटों सफाई करने की. वहां छोटी-छोटी आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाता है. सामान इस्तेमाल करने के बाद उसी समय अपनी जगह रखना, घर में गैरजरूरी चीजें न जमा करना और खाली जगह को भी अहमियत देना इसी सोच का हिस्सा है. इन आदतों को अपनाकर आप भी घर की सफाई को बड़ा काम बनाने के बजाय अपनी डेली रूटीन का छोटा हिस्सा बना सकते हैं. आइए जानते हैं जापान की वो 6 आदतें, जो घर को लंबे समय तक साफ-सुथरा और ऑर्गनाइज रखने में मदद कर सकती हैं.

1. ‘वन टच रूल’ अपनाएं: घर का बिखराव अक्सर छोटी-छोटी लापरवाहियों से शुरू होता है. बैग सोफे पर, चाबी टेबल पर और कप रसोई में छोड़कर आप सोचते हैं, “बाद में रख दूंगी.” यही आदत धीरे-धीरे घर में सामान बढ़ाती जाती है. जापानी तरीका आसान है, जिस चीज का इस्तेमाल करें, उसे तुरंत उसकी तय जगह पर रख दें. यानी यूज, रिटर्न, फिनिश. इससे सामान बार-बार उठाने और समेटने की जरूरत नहीं पड़ती.

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2. बाहर की गंदगी घर में न आने दें: जापानी घरों में एंट्री एरिया यानी Genkan को खास महत्व दिया जाता है. बाहर से आने के बाद जूते वहीं उतार दिए जाते हैं, ताकि धूल-मिट्टी घर के अंदर न फैले. आप भी दरवाजे के पास शू रैक, मैट और घर में पहनने वाली चप्पल रख सकते हैं. इससे फर्श साफ रखने में कम मेहनत लगेगी.

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3. ‘Mottainai’ की सोच अपनाएं: पुराने चार्जर, बेकार डिब्बे, तार, गिफ्ट बॉक्स और शॉपिंग बैग अक्सर इस सोच के साथ रखे रहते हैं, “कभी काम आएंगे.” जापानी सोच Mottainai चीजों की कद्र करने और उन्हें बेवजह बर्बाद न करने पर जोर देता है. इसका मतलब हर पुरानी चीज जमा करना नहीं है. जो सामान काम का नहीं है, उसे किसी जरूरतमंद को देना, रिसाइकिल करना या सही तरीके से हटाना ही अच्छा है. एक दराज से शुरुआत करें और पूछें- “क्या ये चीज अभी मेरी जिंदगी का हिस्सा है?"

4. रोज करें थोड़ी-सी सफाई: रविवार को घंटों सफाई करने के बजाय रोज छोटे काम कर लें. खाना खाने के बाद टेबल साफ करना, कप तुरंत धोना, किचन काउंटर पोंछना या बाथरूम का पानी वाइपर से हटा देना- इन कामों में ज्यादा समय नहीं लगता. लेकिन रोज की यही छोटी आदतें गंदगी को जमा होने से रोकती हैं और बड़ी सफाई की जरूरत कम कर सकती हैं.

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5. हर सामान की एक तय जगह बनाएं: चाबी, रिमोट या जरूरी कागज ढूंढने में समय इसलिए लगता है क्योंकि उनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती. जापानी सोच के मुताबिक हर चीज का अपना एक ‘घर’ होना चाहिए. चाबी कहां रहेगी, बैग कहां रखा जाएगा और जरूरी कागज कहां जाएंगे, ये पहले से तय कर दें. इससे सामान भी व्यवस्थित रहेगा और उसे ढूंढने में समय भी नहीं जाएगा.

6. फर्श खाली रखें, दीवारों का इस्तेमाल करें: छोटे घर में जगह बचाने के लिए फर्श पर सामान फैलाने के बजाय दीवारों का इस्तेमाल किया जा सकता है. रसोई में हुक, अलमारी में हैंगिंग ऑर्गनाइजर और वॉल स्टोरेज इसके आसान तरीके हैं.

साथ ही हर खाली जगह को सामान से भरना जरूरी नहीं है. जापानी डिजाइन का ‘Ma’ कॉन्सेप्ट खाली जगह की खूबसूरती पर जोर देता है. खाली फर्श और खुली जगह से छोटा कमरा भी ज्यादा व्यवस्थित और खुला नजर आता है.

असली सीक्रेट है बिखराव को जमा न होने देना
जापानी तरीका सिर्फ ज्यादा सफाई करने पर नहीं, बल्कि गंदगी और बिखराव को शुरू होने से रोकने पर जोर देता है. चीजें इस्तेमाल के बाद अपनी जगह रखना, बाहर की धूल अंदर न आने देना, गैरजरूरी सामान हटाना और रोज थोड़ी सफाई करना, यही छोटी आदतें घर को लंबे समय तक ऑर्गनाइज रखने में मदद करती हैं. यानी साफ घर के लिए हमेशा ज्यादा मेहनत जरूरी नहीं. सही सिस्टम बना लिया जाए तो सफाई खुद आसान हो जाती है.

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