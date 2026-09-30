scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: होटल में युवती से रेप और मारपीट कांड में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी रोहित सहनी गिरफ्तार

बेगूसराय में होटल के अंदर युवती से दुष्कर्म और मारपीट के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित कुमार सहनी को समस्तीपुर के मोहद्दीनगर से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक बेगूसराय लाने के दौरान रोहित ने पुलिस वाहन से कूदकर भागने की कोशिश की, जिसमें उसके घुटने में गंभीर चोट लग गई.

Advertisement
X
मुख्य आरोपी रोहित कुमार. (Photo: Screengrabs)
मुख्य आरोपी रोहित कुमार. (Photo: Screengrabs)

बेगूसराय में होटल के अंदर युवती से दुष्कर्म और मारपीट के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित कुमार सहनी को समस्तीपुर के मोहद्दीनगर से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद बेगूसराय लाते समय रोहित ने एक बार फिर भागने की कोशिश की. उसने चलती पुलिस गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे उसके घुटने में गंभीर चोट लग गई. फिलहाल उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गिरफ्तारी के बाद भाग रहा था रोहित कुमार
इस मामले में पुलिस ने रोहित के जीजा और नामजद आरोपी विक्रम कुमार को भी गिरफ्तार किया है. विक्रम को बेगूसराय से पकड़े जाने के बाद पुलिस को रोहित के बारे में अहम जानकारी मिली थी. इसके बाद एसटीएफ, एसआईटी और पुलिस की कई टीमें मुख्य आरोपी की तलाश में जुट गईं.

पुलिस के मुताबिक तकनीकी सर्विलांस के जरिए पता चला कि रोहित कुमार सहनी समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर बाजार में छिपा हुआ है और वहां से बाहर निकलकर भागने की फिराक में है. सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Begusarai women rape in hotel and beaten by man
बिहार: होटल में युवती से रेप, फिर बेरहमी से मारपीट... VIDEO दहला देगा
Heavy Police Security as Main Accused Nandan Yadav Presented in Jamui Court in Minor Harassment Case
चेहरा झुका, चलने की हालत नहीं, नंदन को कंधे पर टांगकर कोर्ट लाई पुलिस
Heavy Police Security as Main Accused Nandan Yadav Presented in Jamui Court in Minor Harassment Case
जमुई छेड़खानी मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेज गया नंदन यादव
Bihar CM Samrat Chaudhary (Photo: PTI)
नवादा में चीनी मिल, बेगूसराय में यूनिवर्सिटी... बिहार सरकार का बड़ा तोहफा
KFC का उद्घाटन, गिरिराज सिंह के पुराने बयान पर सवाल

गिरफ्तारी के बाद पुलिस रोहित को लेकर बेगूसराय लौट रही थी. रास्ते में सुल्तानपुर के पास आरोपी ने पेशाब करने के लिए वाहन रोकने को कहा. जैसे ही पुलिस वाहन धीमा हुआ, उसने अचानक गाड़ी से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की. पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान गिरने से उसके दाहिने पैर के घुटने में गंभीर चोट लग गई.

Advertisement

एसपी ने क्या कहा?
रोहित को पहले बछवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ. इसके बाद उसे बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना मिलने पर एसपी मनीष भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली.

एसपी मनीष ने बताया कि वायरल वीडियो से जुड़े मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी रोहित ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. हालांकि, पुलिस अब उससे पूछताछ कर घटना के पूरे घटनाक्रम और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मुझे अपनी मिट्टी में लौटना है...' अमेरिका में जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे युवक की कहानी, सरकार से लगाई गुहार |
    एफिल टावर के चीफ पर एक्शन, हिंदू संगठन के दौरे पर महिला कर्मियों को हटाया था |
    ग्लैमरस अदाओं पर फिदा फैंस, इंडिया की नई 'नेशनल क्रश' का मिला टैग, कौन हैं एक्ट्रेस तान्या मिश्रा? |
    8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में देरी पर कितना बनेगा एरियर? लेवल 6 से 8 तक का पूरा कैलकुलेशन |
    Ketu Gochar 2026: आज से 66 दिन बाद केतु बदलेंगे अपनी चाल, 4 राशियां बनेंगी अमीर! |
    दिल्ली में DTC हड़ताल पर ESMA का असर, निजी ऑपरेटरों के साथ लगाए गए 500 ड्राइवर |
    चीन से लाकर अमेरिका में बेचते थे वजन घटाने की फर्जी दवाई... दो भारतीय पर गंभीर आरोप |
    Pitra Paksha 2026 Special: श्राद्ध में बनाएं बिना लहसुन-प्याज वाली आलू-गोभी, खास मसालों और देसी घी के तड़के से बढ़ेगा स्वाद |
    50% स्टाफ को Work From Home, AQI बढ़ते ही स्कूल हाइब्रिड... दिल्ली-NCR में नया GRAP लागू |
    हनुमान अंश के नेत्रहीन सिंगर पर बरसी कृपा, प्रोड्यूसर ने कराया इलाज शुरू? जल्द देखेगा दुनिया
    Advertisement