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Film Wrap: दुनिया देख पाएगा हनुमान अंश सिंगर, गृह प्रवेश पर एक्ट्रेस ने सुनी सत्य नारायण की कथा

संडे के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. हनुमान अंश के सिंगर सुनील लोधी के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वो उनकी आंखों का इलाज कराएंगे. वहीं टीवी की मशहूर एक्ट्रेस नैंसी रॉय ने अपना नया घर लिया, और उसमें गृह प्रवेश किया.

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सुनील लोधी, नैंसी रॉय (Photo: Social Media)
सुनील लोधी, नैंसी रॉय (Photo: Social Media)

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें सुर्खियों में रहीं. सबसे पहले सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का आगाज हुआ. घर में टीवी, फिल्मों और सोशल मीडिया की दुनिया से कई जाने-माने चेहरों की एंट्री हुई. इसके अलावा फिल्म हनुमान अंश के सिंगर सुनील लोधी से जुड़ी एक खुशखबरी की चर्चा रही. 

मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि वो सिंगर की आंखों का इलाज कराएंगे ताकि वो दुनिया देख सकें. वहीं दंगल टीवी की मशहूर एक्ट्रेस नैंसी कुमारी रॉय ने अपने नए घर में प्रवेश किया. पूरे परिवार के साथ उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और पूजा की. 

नीम करोली बाबा का किरदार निभाकर परेशान हुआ 'हनुमान अंश' एक्टर! पूजने लगे लोग, बोला- बुरा लगता है

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फिल्म हनुमान अंश में नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर शोभिनव सत्य ने अपनी सक्सेस पर बात की. साथ ही उन बातों पर भी रिएक्ट किया जिसमें उनकी तुलना नीम करोली बाबा से हो रही है.

'किताबों में मुगलों को हटाने से पहले खाने से कबाब हटाओ', बोलकर फंसी ट्विंकल खन्ना, भड़के लोग

ट्विंकल खन्ना ने अपने स्पेशल कॉलम में तंज कसते हुए मुगलों के इतिहास को हटाए जाने से पहले खाने से मुगल खाने को हटाने की बात लिखी थी. मगर ये तंज अब उन्हीं पर भारी पड़ चुका है. उन्हें लोगों की तरफ से भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. 

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दुनिया देख पाएगा 'हनुमान अंश' सिंगर, नीम करोली बाबा की बरसी कृपा, CM मोहन यादव कराएंगे आंखों का इलाज

बुंदेली गायक सुनील लोधी के गाए भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे' ने दर्शकों का दिल जीता. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सुनील से मुलाकात कर उनकी आंखों के इलाज का वादा किया. 

'खाटूजी पर छोड़ दो', गृह प्रवेश में इमोशनल हुई एक्ट्रेस, सुनी सत्य नारायण भगवान की कथा

नैंसी कुमारी ने मुंबई में अपना नया घर खरीदा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने सपनों का आशियाना खरीदने की यह खुशखबरी शेयर की है.

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बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने युथ शक्ति दही हांडी इवेंट में अपनी पत्नी सुनीता अहुजा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने फैंस से समर्थन की अपील की और अपनी आने वाली फिल्म 'रूपा' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की घोषणा की. 

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