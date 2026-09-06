'बहुत सी बातें आसमान में लिख दी गई हैं' हंसते हुए गोविंदा ने बयां किया दर्द, पत्नी सुनीता पर कसा तंज!

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने युथ शक्ति दही हांडी इवेंट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता अहुजा द्वारा लगाए गए आरोपों पर निशाना साधा. इवेंट के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करते हुए एक्टर ने फैंस से लगातार सपोर्ट करने की अपील की. उन्होंने उम्मीद जताई कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे. ये भी बताया कि वो अपनी आने वाली फिल्म 'रूपा' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं.

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गोविंदा ने पहले इवेंट के महत्व के बारे में बात की. उन्होंने कहा- जब यह प्रयास हो रहा है, तो यह सिर्फ एक खेल नहीं है... हम सभी को अपने देश की विरासत को आगे बढ़ाना है. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरी दुनिया में कैसे आगे बढ़ सकते हैं.

सुनीता को दिया जवाब

इवेंट में गोविंदा ने पत्नी सुनीता द्वारा लगाए गए 'धोखा देने' के आरोपों का जवाब दिया. एक्टर ने कहा कि 'बहुत सी बातें आसमान में लिख दी गई हैं. मैं प्रार्थना करता हूं कि वो क्लीन अप हो जाएं और गोविंदा उसे क्लीन अप कर पाए.' उन्होंने अपने चाहने वालों से सपोर्ट की अपील करते हुए कहा, "आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए."

एक्टर ने अपने फैंस और फॉलोअर्स का लगातार सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने 'रूपा' और 'दुनियादारी' के साथ सिनेमा में अपनी वापसी की घोषणा भी की. गोविंदा ने अंत में फैंस से आशीर्वाद मांगते हुए कहा, "गोविंदा आगे निकल पाएं ऐसी प्रार्थना कीजिए."

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मुश्किल में शादी

पिछले दो साल से गोविंदा और सुनीता आहूजा की मैरिड लाइफ को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं. सुनीता ने गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था. हाल ही में उन्होंने अपना तलाक केस भी वापस लिया. सुनीता के आरोपों पर पलटवार करते हुए गोविंदा ने उन्हें हद में रहने की हिदायत दी थी.

गोविंदा के बयानों से लगता है कि वो सुनीता के आरोपों से परेशान हैं और अपनी हंसी में कई दर्द छिपाए हुए हैं.





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