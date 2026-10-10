'दूसरी बीवी के लिए आ जाना', निकाह के बाद फैजू से बोला दुकानदार, रिएक्शन वायरल

खबर है कि फैसल शेख, जिन्हें 'मिस्टर फैजू' के नाम से जाना जाता है, ने शादी कर ली है. सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करने के कुछ ही समय बाद, फैसू ने अपने YouTube चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया, जिसमें उन्होंने फैंस को इस खास मौके की झलक दिखाई.

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व्लॉग में उन्हें अपनी पत्नी के लिए सोना खरीदने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हुए देखा गया. हालांकि, दुकानदार की एक मजाकिया टिप्पणी सुनकर वे हंस पड़े और बोले, 'ऐसा मत कर भाई, मेरी पत्नी खड़ी है.'

फैजू ने 'मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन! कल है मेरा निकाह!' टाइटल से व्लॉग शेयर किया. वीडियो में, सोने की ज्वेलरी खरीदते समय उन्होंने दुकानदार को भरोसा दिलाया कि वे वापस आएंगे और कहा, 'मैं यहां आऊंगा, इंशाअल्लाह." दुकानदार ने एक मजाकिया टिप्पणी की जिससे फैजू चौंक गए.

उस टिप्पणी पर हंसते हुए, फैसू ने दुकानदार से कहा कि वे उनकी पत्नी के सामने ऐसी बातें न करें. फिर उन्होंने अपने दर्शकों को उस टिप्पणी के बारे में बताया और खुलासा किया कि दुकानदार ने मजाक में उनसे कहा था, 'दूसरी बीवी के लिए यहां लेने आ जाना.'

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नए व्लॉग में, फैजू ने अपनी शादी की जगह और शादी से जुड़ी अन्य जानकारी भी दिखाई. हालांकि, उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं दिखाया.

कौन हैं मिस्टर फैजू की पत्नी?

मिस्टर फैजू, जिनका असली नाम फैसल शेख है, ने सऊदी अरब के मदीना में शादी की और 10 अक्टूबर, 2026 को सोशल मीडिया पर अपने निकाह की तस्वीरें शेयर कीं. हालांकि इन्फ्लुएंसर ने आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी का नाम नहीं बताया है, लेकिन खबरों के अनुसार उन्हें 'तान्या' के नाम से जाना जाता है.

ऑनलाइन सामने आए शादी के कार्ड पर 'मिस्टर फैसू और तान्या' नाम लिखे थे, जबकि कार्ड के दूसरे हिस्से में 'निकहत फातिमा' का जिक्र था, जिससे उनकी पहचान और इस बात को लेकर अटकलें शुरू हो गईं कि क्या तान्या उनका निकनेम है. हालांकि, उनके फैसू की मौसी की बेटी होने की खबरें अभी कन्फर्म नहीं हैं, और न ही फैसू या उनके परिवार ने इस रिश्ते के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ साफ किया है. आइए, उनकी शादी के बारे में और जानकारी सामने आने का इंतजार करें.

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