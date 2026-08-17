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KKK: पैलेट गन, खौलता मोम और मेमोरी लॉस! टीआरपी के लिए ये कैसा 'खतरा'

खतरों के खिलाड़ी में इस तरह के स्टंट पर विवाद के बाद मेकर्स की भी प्रतिक्रिया आई है. मेकर्स का कहना है कि इन सभी स्टंट को एक्सपर्ट्स की निगरानी में किया गया है.

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विवादों में है खतरों के खिलाड़ी के स्टंट (Photo: ITG)
विवादों में है खतरों के खिलाड़ी के स्टंट (Photo: ITG)

कलर्स टीवी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 15वां सीजन विवादों में है. इसकी वजह शो के हैरतअंगेज स्टंट हैं. जिन पर खासा बवाल मचा हुआ है. पैलेट गन से गंभीर चोटें लगने से लेकर वॉटर स्टंट में कुछ देर के लिए कंटेस्टेंट की कथित तौर पर याददाश्त जाने तक पर बहस छिड़ी हुई है. ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार बहस हो रही है कि टीआरपी के लिए जोखिम भरे स्टंट कितने सही हैं?

ताजा मामला टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन से जुड़ा हुआ है. शो के एक ताजा एपिसोड में जैस्मिन भसीन के साथ एक छोटा हादसा हुआ था, जिसमें वो पानी से जुड़ा एक स्टंट परफॉर्म कर रही थीं. वह स्टंट करने वाले अकेली कंटेस्टेंट नहीं थीं. उनके साथ रूबीना दिलैक भी थीं. लेकिन इस स्टंट के दौरान पानी में जाते ही जैस्मिन चोटिल हो गईं. उन्हें शो में हैरान-परेशान देखा गया. 

स्टंट करने के बाद जब वह शो के होस्ट रोहित शेट्टी के पास आईं तो वह लगातार कहने लगी कि उनके साथ यहां अभी क्या हुआ? उन्हें कुछ याद नहीं है. इसके बाद उन्हें शो की मेडिकल टीम ने संभाला. उन्हें आराम करने की सलाह दी गई. 

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जैस्मिन ने खुद बाद में बताया कि ये एक अजीब तरह का अनुभव था. उन्हें स्टंट करने के बाद अब भी कुछ याद नहीं है कि वहां अंदर पानी में क्या हुआ. 

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बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब शो के किसी स्टंट पर इतना विवाद हुआ. इससे पहले शो के एक और कंटेस्टेंट गौरव खन्ना की खून से सनी पीठ देखकर फैंस हैरान हो गए थे. गौरव ने दरअसल सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उनकी पीठ पर रबर बुलेट्स के निशान थे. पीठ खून से सनी हुई थी. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कहा था कि यह अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव था. इसके बाद यह स्टंट करने वाले एक और कंटेस्टेंट करण वाही ने भी कुछ इसी तरह की तस्वीर पोस्ट की थी. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और कई लोगों ने टीआरपी के लिए शो मेकर्स की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए थे. 

एक यूजर ने कहा था कि ये देखकर ही दर्द हो रहा है. कंटेस्टेंट्स की पीठ से खून निकल रहा है. एक शख्स ने कहा कि ये कुछ ज्यादा हो गया. क्या मेकर्स पागल हो गए हैं? क्या एक्टर्स से ऐसे खतरनाक स्टंट करवाना सही है?

सिर्फ इतना ही नहीं शो के एक और स्टंट पर भी उंगली उठ चुकी है. एक स्टंट में कंटेस्टेंट के हाथों पर गरमा-गरम मोम डाली गई. तकरीबन दस मिनट तक कंटेस्टेंट को इस दर्द को झेलना पड़ा. यह स्टंट करने वालों में शो की सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट रुहानिका धवन भी थी, जिसकी उम्र 18 साल है. इसके बाद शो के मेकर्स पर सवाल उठे और इस तरह के स्टंट को लोगों ने बेफिजूल बताया. 

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शो मेकर्स ने क्या कहा? 

खतरों के खिलाड़ी में इस तरह के स्टंट पर विवाद के बाद मेकर्स की भी प्रतिक्रिया आई है. मेकर्स का कहना है कि इन सभी स्टंट को एक्सपर्ट्स की निगरानी में किया गया है. साथ ही यह भी कहा कि शो में किसी भी कंटेस्टेंट से फोर्सफुली स्टंट नहीं कराए जाते. कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से स्टंट परफॉर्म करते हैं.

शो के प्रोडक्शन हाउस के सीईओ दीपक धार ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हु कहा कि यह शो बिल्कुल भी क्रूर नहीं है. डर इसका हिस्सा जरूर है, आखिर इसका नाम ही 'फियर फैक्टर' है. लेकिन हम हर स्टंट इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट करते हैं, जहां सुरक्षा से जुड़े सभी नियम और प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाता है. कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

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