Mirzapur The Movie Box Office Day 2: 50 करोड़ पार हुई मिर्जापुर, थिएटर में मचा भौकाल, शोज रहे हाउसफुल!

मिर्जापुर वेब सीरीज की फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है, अगर इसका एक अंदाजा आपको लगाना है तो हाल ही में थिएटर में आई इसकी फिल्म से लगा सकते हैं. शुक्रवार को 'मिर्जापुर द मूवी' के नाम से रिलीज हुई ये फिल्म शो के पॉपुलर किरदारों और तगड़े फैन मोमेंट्स के साथ बड़े पर्दे पर उतरी. पहले ही दिन इसका फैंस के बीच जबरदस्त रिस्पॉन्स भी देखने मिला.

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लोगों पर चढ़ा मिर्जापुर का बुखार

मिर्जापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 25.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली, जो फिल्म के लीड एक्टर्स पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा और अली फजल के फिल्मी करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक रही. देशभर के अधिकतर लोगों से इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला. जिसका फायदा फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी शनिवार को उठाया.

सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, मिर्जापुर द मूवी ने अपने दूसरे दिन 20% की ग्रोथ के साथ 31 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसमें करीब 50% की थिएटर ऑक्यूपेंसी नोट की गई. दो दिनों के कलेक्शन को मिलाकर, फिल्म की कुल नेट कमाई 56.75 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है. देशभर में मिर्जापुर के करीब 11 हजार शोज लगे हैं. वहीं बात अगर इसके वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की करें, तो फिल्म अभी तक 78.45 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

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कितना है मिर्जापुर का बजट?

मिर्जापुर ओटीटी का एक सबसे बड़ा शो है, जिसे थिएटर में लेकर आना मेकर्स के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका बजट करीब 250 करोड़ रुपये तक बताया जाता है. यानी फिल्म को हिट होने के लिए 300-350 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना होगा, और ऐसा करने का इनके पास मौका भी है. मिर्जापुर द मूवी अगर अगले दो हफ्तों तक इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, तो ये आंकड़ा भी छू सकेगी.

फिल्म के लीड एक्टर्स की सबसे बड़ी हिट्स की बात करें, तो पंकज त्रिपाठी ने अभी तक सिर्फ OMG 2 से 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार किया है. वहीं अली फजल और दिव्येंदु को ये मौका अभी तक नहीं मिला. हालांकि मिर्जापुर द मूवी जिस हिसाब से कमाई और लोगों को इंप्रेस कर रही है, उसे देखकर लगता है कि उन्हें भी अपनी पहली 100 करोड़ फिल्म मिलने वाली है.

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