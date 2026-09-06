scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Water Palaces in India: पानी पर तैरते भारत के 5 सबसे खूबसूरत वाटर पैलेस, जहां आज भी दिखती है शाही विरासत

Water Palaces in India: भारत में कई ऐसे खूबसूरत वाटर पैलेस हैं जो झीलों के बीच अपनी शाही वास्तुकला के लिए मशहूर हैं. आज हम आपको देश के ऐसे ही 5 शानदार महलों के बारे में बताएंगे जो अपनी खूबसूरती और इतिहास से आपका दिल जीत लेंगे. यहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं.

Advertisement
X
झीलों के बीच बसे ऐतिहासिक महल (Photo-ITG)
झीलों के बीच बसे ऐतिहासिक महल (Photo-ITG)

Water Palaces in India: भारत में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं, जहां इतिहास, शाही विरासत और खूबसूरत नजारे एक साथ देखने को मिलते हैं. देश में कई ऐसे शानदार महल भी हैं जो झीलों के बीच या पानी से घिरे हुए हैं. इनकी खूबसूरत वास्तुकला और शाही अंदाज आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

कभी इन महलों का इस्तेमाल राजा-महाराजा गर्मियों में आराम करने या शिकार के लिए किया करते थे. आज ये ऐतिहासिक इमारतें पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. अगर आपको इतिहास और खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो इन वाटर पैलेस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना न भूलें.

जयपुर का जल महल
राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जल महल भारत के सबसे खूबसूरत वाटर पैलेस में से एक है. यह महल मानसागर झील के बीचों-बीच बना हुआ है और दूर से ऐसा लगता है जैसे यह पानी पर तैर रहा हो.

सम्बंधित ख़बरें

धार्मिक आस्था और पर्यटन का नया ठिकाना (Photo-ITG)
जयपुर-उदयपुर नहीं, राजस्थान के इस शहर में पहुंचे सबसे ज्यादा टूरिस्ट!
सूरत को मिली पहली वंदे भारत, उदयपुर का सफर अब सिर्फ इतने घंटे में होगा तय
राजस्थान के मशहूर ट्रैवल स्पॉट्स (Photo-ITG)
फैमिली ट्रिप का बना रहे हैं प्लान? राजस्थान की ये जगहें रहेंगी बेस्ट
पुरानी रंजिश का लगाया था आरोप.(Photo: Representational)
खातिरदारी करने वाली ‘दादी’ की हत्या, ऐसे खुला दोहरे हत्याकांड का राज
उदयपुर के होटल द ओबरॉय उदय विलास में बिना बिल दिए पूरा परिवार चला गया (Photo: oberoihotels Website
पत्नी संग 10 दिन का लग्जरी ट्रिप, होटल में मौज… अब जांच में जुटी पुलिस

18वीं सदी में महाराजा माधो सिंह प्रथम ने इसे बनवाया था. कहा जाता है कि शुरुआत में इसका इस्तेमाल शाही परिवार शिकार के लिए करता था. महल की पांच मंजिलें हैं, जिनमें से झील में पानी भरने पर चार मंजिलें पानी के अंदर चली जाती हैं. यही खासियत इसे बेहद अनोखा बनाती है.

Advertisement

उदयपुर का लेक पैलेस
उदयपुर का लेक पैलेस अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है. इसे पहले जग निवास के नाम से जाना जाता था. यह महल पिछोला झील के बीच एक द्वीप पर बना है और सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है.

इसे 1743 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था. आज यह एक लग्जरी होटल के तौर पर जाना जाता है. यहां से पिछोला झील, अरावली की पहाड़ियों और उदयपुर शहर का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है.

उदयपुर का जग मंदिर
उदयपुर की पिछोला झील में स्थित जग मंदिर भी अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है. यह भी एक द्वीप पर बना शानदार महल है. इसका निर्माण 1551 में शुरू हुआ था और बाद में महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में इसे पूरा किया गया.

पहले इसका इस्तेमाल शाही परिवार गर्मियों में आराम करने के लिए करता था. यहां बना गुल महल इसकी खास संरचनाओं में से एक है. झील के बीच बना यह महल चारों तरफ से पानी और खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है.

मांडू का जहाज महल
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में स्थित जहाज महल अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है. इसका नाम जहाज महल इसलिए पड़ा क्योंकि यह मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच इस तरह बना है कि दूर से पानी पर तैरते हुए जहाज जैसा दिखाई देता है.

Advertisement

15वीं सदी के आखिर में सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनवाया गया यह महल अपनी लंबी और संकरी संरचना के कारण बेहद खास नजर आता है. इसकी खूबसूरती के साथ-साथ यहां की जल व्यवस्था भी लोगों का ध्यान खींचती है. महल में बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था, पानी के चैनल और सजावटी तालाब बनाए गए थे जो गर्मियों में महल को ठंडा रखने में मदद करते थे.

त्रिपुरा का नीरमहल
अगर आप कुछ नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो त्रिपुरा का नीरमहल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह रुद्रसागर झील के बीचों-बीच बना हुआ खूबसूरत महल है.

नीरमहल का निर्माण 1930 में राजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने गर्मियों में रहने के लिए करवाया था. इसकी वास्तुकला में हिंदू और मुगल शैली का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. महल में खूबसूरत बालकनी, मंडप और ऊंचे टावर इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं.


पानी के बीच दिखती है शाही विरासत
भारत के ये वाटर पैलेस सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं, बल्कि देश के शाही इतिहास और शानदार वास्तुकला की झलक भी दिखाते हैं. झीलों के बीच बने इन महलों की खूबसूरती और इनसे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं. अगर आपको इतिहास, वास्तुकला और खूबसूरत नजारों वाली जगहें पसंद हैं तो इन महलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बुध का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन! चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत! |
    दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर कार में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली |
    दिल्ली में प्रदूषण का होगा इलाज! स्मार्ट पोल से साफ होगी हवा, जानिए कैसे |
    'अमेरिकी नेवी पर हमला हुआ तो ईरानी तेल टैंकरों को डुबो देंगे', रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तेहरान को धमकी |
    दलीप ट्रॉफी फाइनल में वैभव vs सिराज, ईशान-तिलक पर भी निगाहें, शमी के लिए बेहद यादगार मुकाबला |
    Aaj ka Rashifal 6 सितंबर 2026: धनु राशि में धन लाभ का योग है, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    Aja Ekadashi 2026: 6 या 7 सितंबर, कब है अजा एकादशी? नोट करें पारण का शुभ मुहूर्त |
    घूस में चांदी की अंगूठी... सरकारी बाबू को ACB ने रंगे हाथ दबोचा |
    दिनेश शर्मा बने अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल, यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिया ये संदेश |
    बघेल की विदाई, सचिन पायलट का बढ़ा कद... पंजाब कांग्रेस में बदलाव के मायने समझिए
    Advertisement