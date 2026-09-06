Water Palaces in India: पानी पर तैरते भारत के 5 सबसे खूबसूरत वाटर पैलेस, जहां आज भी दिखती है शाही विरासत

Water Palaces in India: भारत में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं, जहां इतिहास, शाही विरासत और खूबसूरत नजारे एक साथ देखने को मिलते हैं. देश में कई ऐसे शानदार महल भी हैं जो झीलों के बीच या पानी से घिरे हुए हैं. इनकी खूबसूरत वास्तुकला और शाही अंदाज आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

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कभी इन महलों का इस्तेमाल राजा-महाराजा गर्मियों में आराम करने या शिकार के लिए किया करते थे. आज ये ऐतिहासिक इमारतें पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. अगर आपको इतिहास और खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो इन वाटर पैलेस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना न भूलें.

जयपुर का जल महल

राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जल महल भारत के सबसे खूबसूरत वाटर पैलेस में से एक है. यह महल मानसागर झील के बीचों-बीच बना हुआ है और दूर से ऐसा लगता है जैसे यह पानी पर तैर रहा हो.

18वीं सदी में महाराजा माधो सिंह प्रथम ने इसे बनवाया था. कहा जाता है कि शुरुआत में इसका इस्तेमाल शाही परिवार शिकार के लिए करता था. महल की पांच मंजिलें हैं, जिनमें से झील में पानी भरने पर चार मंजिलें पानी के अंदर चली जाती हैं. यही खासियत इसे बेहद अनोखा बनाती है.

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उदयपुर का लेक पैलेस

उदयपुर का लेक पैलेस अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है. इसे पहले जग निवास के नाम से जाना जाता था. यह महल पिछोला झील के बीच एक द्वीप पर बना है और सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है.

इसे 1743 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था. आज यह एक लग्जरी होटल के तौर पर जाना जाता है. यहां से पिछोला झील, अरावली की पहाड़ियों और उदयपुर शहर का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है.

उदयपुर का जग मंदिर

उदयपुर की पिछोला झील में स्थित जग मंदिर भी अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है. यह भी एक द्वीप पर बना शानदार महल है. इसका निर्माण 1551 में शुरू हुआ था और बाद में महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में इसे पूरा किया गया.

पहले इसका इस्तेमाल शाही परिवार गर्मियों में आराम करने के लिए करता था. यहां बना गुल महल इसकी खास संरचनाओं में से एक है. झील के बीच बना यह महल चारों तरफ से पानी और खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है.

मांडू का जहाज महल

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में स्थित जहाज महल अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है. इसका नाम जहाज महल इसलिए पड़ा क्योंकि यह मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच इस तरह बना है कि दूर से पानी पर तैरते हुए जहाज जैसा दिखाई देता है.

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15वीं सदी के आखिर में सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनवाया गया यह महल अपनी लंबी और संकरी संरचना के कारण बेहद खास नजर आता है. इसकी खूबसूरती के साथ-साथ यहां की जल व्यवस्था भी लोगों का ध्यान खींचती है. महल में बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था, पानी के चैनल और सजावटी तालाब बनाए गए थे जो गर्मियों में महल को ठंडा रखने में मदद करते थे.

त्रिपुरा का नीरमहल

अगर आप कुछ नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो त्रिपुरा का नीरमहल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह रुद्रसागर झील के बीचों-बीच बना हुआ खूबसूरत महल है.

नीरमहल का निर्माण 1930 में राजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने गर्मियों में रहने के लिए करवाया था. इसकी वास्तुकला में हिंदू और मुगल शैली का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. महल में खूबसूरत बालकनी, मंडप और ऊंचे टावर इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं.



पानी के बीच दिखती है शाही विरासत

भारत के ये वाटर पैलेस सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं, बल्कि देश के शाही इतिहास और शानदार वास्तुकला की झलक भी दिखाते हैं. झीलों के बीच बने इन महलों की खूबसूरती और इनसे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं. अगर आपको इतिहास, वास्तुकला और खूबसूरत नजारों वाली जगहें पसंद हैं तो इन महलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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