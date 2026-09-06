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दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर कार में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली

दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर एक कार में अचानक आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया.

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दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर कार में लगी आग.(Photo- screengrab)
दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर कार में लगी आग.(Photo- screengrab)

दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर एक कार में अचानक आग लग गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. फिलहाल आग लगने की वजह और किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है. मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है.

इससे पहले 4 सितंबर को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके के खजूरी खास में सुबह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक पोल्ट्री ट्रक डंपर के पिछले हिस्से से टकरा गया था. हादसे में ट्रक चालक 35 वर्षीय अंशुल की मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ था. इसके बाद खजूरी खास थाने में PCR कॉल मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि पोल्ट्री लेकर जा रहा ट्रक डंपर के पीछे से टकराया था. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया था.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल्ट्री ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. ट्रक चालक अंशुल क्षतिग्रस्त केबिन के अंदर फंस गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था. इसके बाद दिल्ली फायर सर्विस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमों को मौके पर बुलाया गया था. टीमों ने कटिंग उपकरणों की मदद से ट्रक के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटकर अंशुल को बाहर निकाला था.

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अस्पताल में मौत

अंशुल हरियाणा के जींद जिले के राधाना गांव का रहने वाला था. उसे इलाज के लिए शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल भेजा गया था.पुलिस ने मामले में कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ था, इसकी जांच की जा रही थी.

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