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Ramayana Part 1: हिंदी से 30 मिनट छोटी होगी इंग्लिश ‘रामायण’, गायब गाने, AI से होगा परफेक्ट लिप-सिंक

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की ‘रामायण: पार्ट 1’ के इंग्लिश वर्जन में बड़ा बदलाव होगा. रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 30 मिनट छोटी होगी और इसमें गाने नहीं होंगे.

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छोटा होगा रामायण का इंग्लिश वर्जन (Photo: ITGD)
छोटा होगा रामायण का इंग्लिश वर्जन (Photo: ITGD)

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर ‘रामायण: पार्ट 1’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. ट्रेलर और ‘जय जय राम’ गाने ने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. अब फिल्म के इंटरनेशनल रिलीज को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

खबर है कि फिल्म का इंग्लिश वर्जन दरअसल हिंदी वर्जन से करीब 30 मिनट छोटा होगा. इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इस वर्जन में गाने भी नहीं होंगे और कुछ सीन्स को भी छोटा किया जाएगा.

30 मिनट छोटी होगी इंग्लिश ‘रामायण’!

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Variety India की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘रामायण: पार्ट 1’ के इंग्लिश वर्जन की लंबाई हिंदी कट से करीब 30 मिनट कम होगी. रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि इंग्लिश वर्जन में गाने शामिल नहीं किए जाएंगे.

इसके अलावा कुछ सीन्स को भी ट्रिम किया जाएगा. मेकर्स ने ये फैसला खास तौर पर इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए लिया है. सूत्र ने बताया कि भारतीय दर्शक तीन घंटे या उससे ज्यादा लंबी फिल्मों और गानों के साथ सहज हैं, लेकिन दुनियाभर के दर्शकों के लिए ऐसा जरूरी नहीं है. इसी वजह से फिल्म के इंटरनेशनल वर्जन को थोड़ा अलग तरीके से तैयार किया गया है.

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इंग्लिश ट्रेलर ने मचाया धमाल

मेकर्स ने फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है और इसे दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि इंग्लिश ट्रेलर उन्हें हिंदी ट्रेलर से भी ज्यादा पसंद आया. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ट्रेलर की लिप-सिंक को लेकर हो रही है.

फिल्म की शूटिंग हिंदी में हुई है, लेकिन इंग्लिश ट्रेलर में एक्टर्स के डायलॉग्स की लिप-सिंक काफी परफेक्ट नजर आ रही है. ऐसे में सवाल उठा कि आखिर बिना इंग्लिश में शूट किए ये सब कैसे हुआ?

AI ने किया कमाल? हर भाषा में परफेक्ट लिप-सिंक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग-अलग भाषाओं में लिप-सिंक को मैच किया है. सिर्फ इंग्लिश ट्रेलर ही नहीं, बल्कि फिल्म के अलग-अलग रीजनल वर्जन के प्रोमो में भी एक्टर्स की लिप मूवमेंट डब किए गए डायलॉग्स के साथ मैच करती नजर आएगी. अगर ऐसा ही फिल्म के पूरे वर्जन में देखने को मिला, तो ‘रामायण’ का इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन काफी अलग अनुभव दे सकता है.

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की ‘रामायण’ दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में आने वाला है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक फिल्म की सटीक रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है. वहीं, ‘रामायण: पार्ट 2’ अगले साल दिवाली के दौरान रिलीज होने की खबर है. रिपोर्ट्स की मानें तो पहले पार्ट का अंत हनुमान जी के किरदार की एंट्री के साथ हो सकता है, जिसे सनी देओल निभा रहे हैं.

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अब असली इंतजार फिल्म का

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म को लेकर पहले ही जबरदस्त चर्चा है और अब इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाए जा रहे छोटे इंग्लिश कट और AI लिप-सिंक की खबर ने इसे और सुर्खियों में ला दिया है.

अब देखना होगा कि ‘रामायण: पार्ट 1’ जब दिवाली पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, तो इसका हिंदी वर्जन और इंटरनेशनल कट दर्शकों पर कैसा असर डालते हैं.

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