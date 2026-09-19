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तृषा को CM विजय से दूर रहने की मिली सलाह, एक्ट्रेस बोलीं- रिश्ते को दूसरा नाम मत दो

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा कृष्णन की दोस्ती चर्चा में है. अंबिका ने इस रिश्ते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोस्ती को गलत नाम देना सही नहीं है.

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तृषा-विजय के रिश्ते पर अंबिका का कमेंट (Photo: PTI)
तृषा-विजय के रिश्ते पर अंबिका का कमेंट (Photo: PTI)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का रिश्ता टॉक ऑफ द टाउन रहता है. उनकी नजदीकियों को लेकर कई बार बातें बनी हैं. इस पर सियासी बवाल भी हुआ है. हाल ही में दोनों को ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन में अजित कुमार के ली मैंस कप रेस के दौरान स्पॉट किया गया था. इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें वायरल हुई थीं. 

अंबिका ने तृषा पर किया कमेंट

रेसिंग इवेंट के एक वीडियो की खासी चर्चा रही थी, जिसमें विजय पवेलियन से रेस देख रहे थे. तभी अचानक से तृषा वहां पर आ जाती हैं. जैसे ही एक्ट्रेस कैमरे पर आती हैं, विजय तुरंत अपना मुंह पीछे की तरफ घुमा लेते हैं. सीएम विजय का ये रिएक्शन खूब चर्चा में रहा. अब साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस अंबिका ने दोनों के रिश्ते पर रिएक्ट किया है.

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रेडपिक्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर दोस्ती में कोई एक इंसान ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए तो बस इसलिए उस रिश्ते को दूसरा नाम नहीं दे देना चाहिए. हालांकि हम उस दोस्ती को नहीं ठुकरा सकते. 

वो कहती हैं- अगर मैं तृषा की जगह होती तो ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करती जहां मेरे करीबी दोस्त को मेरे कारण आलोचना झेलनी पड़े. मैं उस जगह पर जाती ही नहीं. ये मेरे विचार हैं. हमें दोस्ती को वैल्यू करनी चाहिए. लेकिन हमें उसे लेकर सावधानी भी बरतनी चाहिए.  

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सालों पुराने दोस्त हैं विजय-तृषा

विजय और तृषा की ऑनस्क्रीन जोड़ी काफी पुरानी है. दोनों ने 2004 में आई फिल्म 'घिल्ली' में स्क्रीन शेयर किया था. इसके बाद वे 'थिरुपाची', 'अथी', 'कुरुवी' और 'लियो' जैसी फिल्मों में साथ नजर आए. उनकी ऑनस्क्रीन पेयरिंग तो हिट रही. लेकिन दोनों की ऑफस्क्रीन बॉन्डिंग की ज्यादा चर्चा रही.

विजय ने जब तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली थी, तृषा को उस कार्यक्रम में देखा गया था. इवेंट में विजय के पेरेंट्स के साथ तृषा बैठी हुई थीं. विजय की पत्नी और बच्चों में से कोई वहां नहीं था. ठीक इसी तरह 15 अगस्त 2026 को चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी तृषा को स्पॉट किया गया था.

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