Netflix की पहली पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. बुधवार को इसका ट्रेलर रिलीज किया गया. यकीनन पाकिस्तानी सिनेमा के लिए ये बड़ा मोमेंट है. ट्रेलर को देखकर हर पाकिस्तानी एक्टर खुद पर फक्र कर रहा है. कराची में शो का ट्रेलर लॉन्च इवेंट था. जहां माहिरा खान को छोड़कर पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. लेकिन उन्होंने टीम के लिए वीडियो मैसेज जरूर भेजा. फवाद खान और माहिरा खान ने इसे पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट बताया.

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फवाद का इमोशनल रिएक्शन

फवाद खान ने सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि इस सीरीज का हिस्सा बनकर वो खुद को लकी मानते हैं. एक्टर ने अपनी इमोशनल स्पीच में कहा- ये पाकिस्तान की जीत है. इस शो का पार्ट बनकर मैं गर्व फील कर रहा हूं. ये जर्नी मुश्किल रही है. ये भावुक कर देने वाली स्टोरी थी. जो भी मेरा फैन रहा है, उसने ग्लोबली पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं. मैं पाकिस्तानी टीवी और फिल्मों की वजह से फेमस हुआ हूं. ये हमारे लिए आगे बढ़ने का मौका है.

''हमारी सभी कहानियों को ग्लोबली पसंद किया गया है. लोग इन्हें लेकर एक्साइटेड रहते हैं. Netflix ने हमारे कंटेंट को लोगों के बीच ईजी अप्रोचेबल बना दिया है. ये हम सबकी जीत है. लोग सालों से पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं. अब 191 देशों के लिए हमारी कहानियों को देख पाएंगे. इमोशंस की कोई लैग्वेज नहीं होती है.''

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माहिरा खान के लिए बिग विन मोमेंट

माहिरा खान ने भी पाकिस्तानी शो को Netflix का सपोर्ट मिलने पर खुशी जताई है. उनके मुताबिक, ये सिर्फ कलाकारों और मेकर्स के लिए इमोशनल पल नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. ये शो 4 दिसंबर को स्ट्रीम होगा. हालांकि पाकिस्तानी ड्रामे के इंडिया में रिलीज होने पर बवाल मचा है.

भारत में रिलीज को लेकर विवाद

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस सीरीज की भारत में रिलीज रोकने की मांग की है. एसोसिएशन ने पाकिस्तानी फिल्मों, वेब सीरीज, गानों और कलाकारों को भारतीय प्लेटफॉर्म पर मंच ना दिए जाने की बात कही है. सूत्रों के मुताबिक, इंडियन इंडस्ट्री से पाकिस्तानी शो के खिलाफ हो रही बातों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालाय ने गंभीरता से लिया है. मंत्रालय ने Netflix को पाकिस्तानी शोज को भारत में स्ट्रीम ना करने को कहा है. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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