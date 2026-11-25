दुनिया की सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट आतंकियों के निशाने पर था. लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन की वजह से हमले नहीं हो पाए. मोसाद के पूर्व चीफ ने खुद इसका खुलासा किया है.

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यह मामला 2024 का है. टेलर स्विफ्ट का ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में तीन कॉन्सर्ट होने थे. इन तीनों के कॉन्सर्ट में आईएसआईएस की हमले करने की प्लानिंग थी. मोसाद चीफ रह चुके डेविड बार्निया ने बताया कि आतंकियों के मंसूबों को हमने पूरा नहीं होने दिया.

दरअसल अगस्त 2024 में टेलर स्विफ्ट अपने मशहूर एराज टूर के तहत विएना में तीन कॉन्सर्ट करने वाली थीं. ये शो आठ, नौ और दस अगस्त को होने थे. तीनों कॉन्सर्ट पहले से ही हाउसफुल थे और इनमें तकरीबन दो लाख से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद थी. लेकिन इन कॉन्सर्ट से ठीक पहले एक खतरनाक साजिश का पता चला. आईएसआईएस से जुड़े आतंकी विएना के अर्नेस्ट हैप्पल स्टेडियम में हमला करने की योजना बना रहे थे. इसके बाद आयोजकों ने सात अगस्त को तीनों कॉन्सर्ट रद्द कर दिए.

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इजरायल और मोसाद की क्या भूमिका थी?

मोसाद के पूर्व प्रमुख डेविड बार्निया ने हाल ही में पहली बार इस ऑपरेशन में इजरायली खुफिया एजेंसी की भूमिका का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस खतरे की जानकारी ऑस्ट्रिया की खुफिया एजेंसियों से मिली थी. इसके बाद ऑस्ट्रिया ने मोसाद के साथ जानकारी शेयर की.

मोसाद ने अपनी इंटेलिजेंस क्षमताओं का इस्तेमाल करके आतंकी नेटवर्क की पड़ताल की. उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगाया और संदिग्धों की गिरफ्तारी में मदद की. इस मामले में मई 2026 में ऑस्ट्रिया की अदालत ने मुख्य आरोपी 21 साल के बेरान को 15 साल की जेल की सजा सुनाई. उसने आतंकी हमले की साजिश से जुड़े अपराधों को स्वीकार किया था. एक अन्य आरोपी को भी 12 साल की सजा सुनाई गई.

कॉन्सर्ट रद्द होने के बाद टेलर स्विफ्ट ने अपने प्रशंसकों के प्रति दुख जताया था. उन्होंने कहा था कि इस घटना ने उन्हें डर और अपराधबोध से भर दिया था क्योंकि हजारों लोगों ने इन शो के लिए पहले से तैयारी की थी.

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