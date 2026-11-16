'खुद का मजाक बनवाया, देश को शर्मिंदा किया...', भारत समिट को लेकर किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर तीखा हमला

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, 'खुद का मजाक बनवाया, देश को भी शर्मिंदा कराया.' रिजिजू ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि अगर वह कुछ कदम उठाते हैं तो कांग्रेस लोगों का भरोसा फिर से जीत सकती है.

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सोमवार (16 नवंबर) को अपने एक्स पोस्ट में रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को भारत में ज्यादा समय बिताना चाहिए और बार-बार होने वाली गुप्त विदेशी यात्राओं से बचना चाहिए. उन्होंने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने और बुजुर्गों से सीख लेने की भी सलाह दी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को भारत विरोधी लोगों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए और उनके एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए. उन्होंने बीजेपी, RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरी नफरत खत्म करने की बात कहते हुए कहा कि बीजेपी को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा जाना चाहिए, दुश्मन के तौर पर नहीं.

संसद को ज्यादा गंभीरता से लेने से अपील

रिजिजू ने राहुल गांधी से संसद को ज्यादा गंभीरता से लेने और सांसदों को बहस और चर्चा में हिस्सा लेने देने की अपील की. उन्होंने संविधान का सम्मान करने और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने की बात भी कही. उन्होंने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की जरूरत बताते हुए कहा कि पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने देना चाहिए और वंशवादी राजनीति को खत्म करना चाहिए.

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भारत समिट को लेकर बीजेपी के आरोप

रिजिजू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी ने हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के भारत समिट 2026 को लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसे विदेशी वक्ताओं को मंच दिया, जिनके कथित तौर पर अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठनों से संबंध हैं और जिन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिए हैं.

बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों की 'कठपुतली' की तरह काम करने और नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का आरोप लगाया है. पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्या यह सम्मेलन बातचीत का मंच है या भारत और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ कथित नैरेटिव को अंतरराष्ट्रीय समर्थन देने की कोशिश.

बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने भी राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए इसे 'भारत विरोधी रास्ते'की ओर बढ़ता बताया है. उन्होंने कहा कि जब कोई विदेशी प्रतिनिधि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता है, भारतीय लोकतंत्र पर संदेह जताता है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है, तो राहुल गांधी के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है. उन्होंने सवाल किया कि जब भारत पर आरोप लगाए जाते हैं तो राहुल गांधी खुश क्यों होते हैं और जब देश का सम्मान बढ़ता है तो चुप क्यों रहते हैं.

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