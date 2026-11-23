पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर अली जफर ने हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों और गानों के जरिए अपनी पहचान बनाई है. हाल ही में उनका एक बयान शाहरुख खान को लेकर फिर चर्चा में आया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले के बाद का वह किस्सा शेयर किया है, जब राजनीतिक तनाव के बीच भारत में उनका काम थम गया और 'डियर जिंदगी' में उनके किरदार को लेकर भी बड़ा बदलाव होने जा रहा था.

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एक इंटरव्यू में अली जफर ने बताया कि 'डियर जिंदगी' शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनी थी, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में थीं. इस फिल्म में अली ने 'रूमी' नाम के एक म्यूजिशियन का किरदार निभाया था. उनके मुताबिक, एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म में उनके हिस्से को किसी दूसरे एक्टर के साथ पूरा री-शूट करने की स्थिति बन गई थी.

लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात पर स्टैंड लिया कि उन्हें इस रोल के लिए अली ही चाहिए. अली के अनुसार, जहां तक उन्हें जानकारी मिली, शाहरुख खान ने भी खासतौर पर यह रिक्वेस्ट की थी कि फिल्म में अली के हिस्से को बनाए रखा जाए. उन्होंने यह भी जिक्र किया कि उस दौर में उनकी साथी पाकिस्तानी कलाकार माहिरा खान भी एक फिल्म (रईस) का हिस्सा थीं.

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पुलवामा हमले के बाद बदल गए हालात

अली ने कहा कि 'डियर जिंदगी' के बाद पुलवामा हमले जैसे घटनाक्रम हुए और राजनीतिक तौर पर हालात इस तरह बदले कि भारत में काम करने का वह सिलसिला ही खत्म हो गया. उन्होंने बताया कि इस बदलाव ने उन्हें बहुत ज्यादा निराश नहीं किया क्योंकि वह हमेशा इस सोच के साथ वहां (भारत) काम करते थे कि वे पाकिस्तानी हैं, जो आज है वह कल शायद न रहे और उन्हें आखिरकार अपने देश जाकर ही काम करना है. अली ने कहा, 'वहीं (भारत) से उनका नाम बना और उसी वजह से वे काम के लिए वहां आए थे, लेकिन उनकी असली मंजिल अपने मुल्क में काम करना ही थी.

मैं पहले से ही तैयार था...

अली जफर का मानना है कि हर चीज का एक समय और मकसद होता है. उन्होंने कहा कि भारत में काम रुकने के बाद उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा क्योंकि वे पिछले करीब पांच साल से अपनी पाकिस्तानी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां से मिला अनुभव अपने देश के काम आ सके.

अली ने यह भी कहा कि वे इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से पहले से तैयार थे, खासकर सरकार बदलने और नई विचारधारा के आने के बाद उन्हें अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है और आखिरकार वही हुआ.

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कब हुआ था पुलवामा अटैक?

बता दें कि पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ था. विस्फोटक से भरी हुई कार ने सीआरपीएफ (CRPF) के काफिले की बस को टक्कर मारी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. वहीं अली जफर की आखिरी बॉलीवुड फिल्म 'डियर जिंदगी' थी. जो साल 2016 में रिलीज हुई थी.

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