'जिंदगी भर के लिए गायब हो जाता', फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ ने लाइक की पोस्ट, वीडियो वायरल



18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई. खबरों के अनुसार, मोटरसाइकिल पर आए कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं, जब वे एक फुटबॉल मैच के बाद वहां से निकल रहे थे. टाइगर सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक ऑटो-रिक्शा चालक को चोटें आईं.

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वहीं घटना के बाद से एक्टर ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी हालिया गतिविधि ने सबका ध्यान खींचा है. टाइगर ने हाल ही में 20 अक्टूबर को शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया. गोलीबारी की घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह उनकी पहली एक्टिविटी है.

टाइगर श्रॉफ ने लाइक की पोस्ट

इस पोस्ट में उनकी पहली फिल्म 'हीरोपंती' का गाना 'रात भर' बज रहा था. वीडियो में फिल्म का एक सीन था, जिसमें टाइगर बाइक चला रहे हैं और उनके पीछे उनकी को-स्टार कृति सेनन बैठी हैं. साथ ही लिखा था, 'भाई, रात भर के लिए क्या, जिंदगी भर के लिए गायब हो जाता.'

घटना के बाद से एक्टर ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी हालिया गतिविधि ने सबका ध्यान खींचा है. टाइगर ने हाल ही में 20 अक्टूबर को शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया. गोलीबारी की घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह उनकी पहली गतिविधि है.

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इस गतिविधि के समय ने सबका ध्यान खींचा है, क्योंकि यह गोलीबारी की घटना के ठीक बाद हुई है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि टाइगर ने जानबूझकर पोस्ट को लाइक किया या यह गलती से हो गया.

बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

घटना के कुछ ही समय बाद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो कथित सदस्यों, अनिल पंडित और हरमन संधू ने इस हमले की जिम्मेदारी ली हैय

इस बीच कार पर हुई फायरिंग के मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं. राजस्थान के कोटा से 3 शूटरों, हरियाणा से एक मददगार (समीर), और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा हथियार पहुंचाने वाले 4 अन्य लोगों (कुणाल, सुमित, राधा और बबीता) को गिरफ्तार किया गया है.



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