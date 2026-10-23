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Tiger Shroff Firing Case Update: राधा-बबीता ने दी पिस्तौल, फिर मुंबई के घने जंगलों में की प्रैक्टिस... तब टाइगर को बनाया निशाना

Tiger Shroff Case: सूत्रों के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में पूछताछ के दौरान आरे कॉलोनी के जंगल में फायरिंग प्रैक्टिस का दावा सामने आया है. जांच में सोनीपत से मुंबई तक हथियार पहुंचाने की कथित कड़ी भी खंगाली जा रही है.

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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया खुलासा (Photo: ITGD)
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया खुलासा (Photo: ITGD)

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में जांच के दौरान एक नया एंगल सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने मुंबई की आरे कॉलोनी के घने जंगलों में फायरिंग की प्रैक्टिस की थी. जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि हमले से पहले हथियारों की व्यवस्था कैसे की गई और शूटर्स ने इसकी तैयारी कहां-कहां की थी.

आरे कॉलोनी के जंगल में की फायरिंग की प्रैक्टिस

सूत्रों के मुताबिक, ऋतिक, रेहान और फूल सिंह ने जांच एजेंसी को बताया कि आरे कॉलोनी के जंगल में फायरिंग की रिहर्सल की गई थी. बताया जा रहा है कि इस दौरान एक शूटर ने दो राउंड फायर किए, जबकि दूसरे ने एक राउंड गोली चलाई.

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जांच के लिए यह जानकारी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि हमले से पहले शूटर्स ने किस तरह तैयारी की थी. हालांकि, पूछताछ में सामने आई इन बातों की पुष्टि जांच एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी से होना अभी बाकी है.

सोनीपत से मुंबई तक ऐसे पहुंचे हथियार?

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में हथियारों की सप्लाई का रास्ता भी जांच के दायरे में है. बताया जा रहा है कि सोनीपत में एक कथित ‘डेड लेटर बॉक्स’ से हथियार हासिल किए गए थे. इसके बाद दिल्ली मॉड्यूल ने राधा और बबीता के जरिए पिस्टल ट्रेन से मुंबई के दादर इलाके में भिजवाईं.

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दावा है कि 17 अक्टूबर को राधा और बबीता से हथियार मिलने के बाद उसी शाम शूटर्स आरे कॉलोनी के जंगल में पहुंचे. वहां एक सुनसान जगह पर फायरिंग की प्रैक्टिस की गई. अब जांच एजेंसियां हथियारों की सप्लाई, उन्हें मुंबई पहुंचाने में कथित तौर पर शामिल लोगों और फायरिंग की रिहर्सल के बीच संबंधों की जांच कर रही हैं.

जंगल में प्रैक्टिस करने का एंगल क्यों अहम?

आरे कॉलोनी के जंगल में फायरिंग की प्रैक्टिस का एंगल जांच को आगे बढ़ाने में अहम हो सकता है. इससे जांच एजेंसियों को घटनाक्रम की टाइमलाइन समझने, हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी जुटाने और मामले में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल करने में मदद मिल सकती है.

हालांकि, अभी इन दावों को जांच में सामने आए बयानों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. मामले की पूरी तस्वीर जांच एजेंसियों की आधिकारिक पुष्टि और आगे सामने आने वाले सबूतों के बाद ही साफ होगी.

टाइगर श्रॉफ केस में अब तक क्या हुआ?

टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में जांच एजेंसियां कथित शूटर्स, हथियारों की सप्लाई और घटना से पहले हुई तैयारियों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में आरे कॉलोनी के जंगल में फायरिंग की प्रैक्टिस और सोनीपत से मुंबई तक हथियार पहुंचाने से जुड़ी जानकारी सामने आई है. अब जांच का फोकस यह पता लगाने पर है कि इस पूरी कड़ी में किसकी क्या भूमिका थी और क्या इन दावों की पुष्टि स्वतंत्र सबूतों से होती है. मामले में जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही सभी तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर मिल पाएगी.

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