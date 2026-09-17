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Shukra & Budh Vakri 2026: दिवाली से पहले 42 दिन तक वक्री रहेंगे बुध-शुक्र, 6 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ पैसा

Shukra & Budh Vakri 2026: दिवाली 2026 से पहले ग्रहों की दुनिया में हलचल तेज हो जाएगी. दरअसल, सुख-समृद्धि के कारक शुक्र 3 अक्टूबर से और बुद्धि-व्यापार के कारक बुध 24 अक्टूबर से वक्री होने जा रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों को लाभ होगा.

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शुक्र बुध वक्री 2026 (Photo: ITG)
शुक्र बुध वक्री 2026 (Photo: ITG)

Shukra & Budh Vakri 2026: दिवाली इस बार 8 नवंबर 2026 की है. दिवाली से पहले ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. अक्टूबर में बुध और शुक्र दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार और संचार से जोड़कर देखा जाता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक समृद्धि के कारक माने जाते हैं. ऐसे में इन दोनों ग्रहों की उल्टी चाल का असर अलग-अलग राशियों पर अलग तरह से पड़ सकता है. कुछ लोगों के लिए यह समय नए मौके लेकर आ सकता है, तो कुछ को सेहत, रिश्तों और फैसलों के मामले में सावधानी बरतनी पड़ सकती है.

कब वक्री होंगे बुध और शुक्र?

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 3 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 तक वक्री रहेंगे. वहीं बुध 24 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 तक वक्री अवस्था में रहेंगे. इस तरह दिवाली से पहले दोनों ग्रहों की वक्री चाल का असर एक अवधि में देखने को मिलेगा.

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वक्री होने का मतलब यह नहीं है कि ग्रह वास्तव में अपनी कक्षा में पीछे की ओर चलने लगते हैं. यह पृथ्वी से देखने पर उनकी गति में होने वाला एक विशेष बदलाव है. ज्योतिष में इसे ग्रह के प्रभावों को दोबारा देखने, पुराने मामलों के लौटने और कुछ चीजों में देरी जैसी स्थितियों से जोड़ा जाता है.

बुध की वक्री चाल से इन राशियों को फायदा
मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए बुध की वक्री चाल कारोबार के लिहाज से अच्छी मानी जा रही है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के मौके मिल सकते हैं. अपनी बात सही तरीके से रखने की क्षमता भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. पुराने संपर्कों से भी कोई काम बन सकता है.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए नौकरी और करियर के लिहाज से यह समय बेहतर रह सकता है. काम से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं. हालांकि किसी भी मौके को हाथ में लेने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह समझना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी बुध की वक्री चाल सकारात्मक परिणाम दे सकती है. कामकाज में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं और पुराने प्रयासों का फायदा मिलने की संभावना बन सकती है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध ही हैं, इसलिए इस राशि पर इसका प्रभाव खास माना जाता है. करियर और कामकाज में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव और सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें.

शुक्र की वक्री चाल इन राशियों को करेगी प्रभावित
वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को इस दौरान अपनी सेहत और खान-पान पर खास ध्यान देने की जरूरत हो सकती है. लापरवाही से परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को बच्चों और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. रिश्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी की बजाय बातचीत से रास्ता निकालना बेहतर रहेगा.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र की वक्री चाल कुछ मामलों में राहत लेकर आ सकती है. खासतौर पर 3 अक्टूबर के बाद भाग्य का साथ मिलने के योग बताए गए हैं. पुराने काम पूरे होने और नई संभावनाएं सामने आने की उम्मीद रह सकती है.

तुला राशि

शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे, इसलिए इस राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. इस दौरान खासकर सेहत को लेकर लापरवाही न करें. अपनी दिनचर्या और आराम का ध्यान रखना जरूरी होगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय काम पर ज्यादा फोकस करने का है. एक साथ कई चीजों को संभालने की बजाय प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ें. काम में छोटी गलती भी परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए हर काम को दोबारा जांच लेना फायदेमंद रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र की वक्री चाल के दौरान भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर पड़ सकता है. ऐसे में केवल किस्मत के भरोसे रहने की बजाय मेहनत और सही रणनीति पर ध्यान देना बेहतर होगा. निवेश या बड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना भी समझदारी होगी.

दिवाली से पहले क्यों खास है यह समय?

दिवाली को धन, सुख-समृद्धि और नए कामों की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में दिवाली से ठीक पहले बुध और शुक्र की चाल में बदलाव होने से ज्योतिष में इस अवधि को खास माना जा रहा है. हालांकि हर व्यक्ति पर ग्रहों का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग हो सकता है.

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