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नीता अंबानी ने समधन शैला और समधी वीरेन मर्चेंट संग किया डांस, गणपति विसर्जन पर ढोल की थाप पर थिरके राधिका के मम्मी-पापा, VIDEO

Nita Ambani Dances With Radhika Parents: गणपति विसर्जन के दौरान नीता अंबानी ने समधी वीरेन मर्चेंट और समधिन शैला मर्चेंट के साथ जमकर डांस किया. ढोल की थाप पर थिरकते तीनों का ये खास अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. अंबानी-मर्चेंट परिवार की शानदार बॉन्डिंग दिखाने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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गणपति विसर्जन के दौरान नीता अंबानी को राधिका अंबानी के माता-पिता के साथ डांस करते देखा गया. (Photo: ITG)
गणपति विसर्जन के दौरान नीता अंबानी को राधिका अंबानी के माता-पिता के साथ डांस करते देखा गया. (Photo: ITG)

Nita Ambani Dances With Radhika Parents: मुकेश अंबानी और नीता अंबानी सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. गणेश उत्सव भी इन्हीं में से एक है. हर साल एंटीलिया में गणपति बप्पा विराजते हैं और पूरे विधि-विधान से उनका पूजन किया जाता है. गणेश चतुर्थी को एंटीलिया में पधारे गणपति का विसरजन हो चुका है और सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं. एंटीलिया में गणपति बप्पा की विदाई का मौका हो और ढोल-नगाड़ों पर पूरा परिवार न झूमे, ऐसा भला कैसे हो सकता है! गणपति विसर्जन के दौरान अंबानी परिवार का एक ऐसा ही दिलकश अंदाज देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. इस बार चर्चा सिर्फ बप्पा की विदाई या अंबानी परिवार के रॉयल लुक्स की नहीं, बल्कि नीता अंबानी की अपने समधी-समधिन के साथ नजर आई जबरदस्त बॉन्डिंग की हो रही है.

राधिका मर्चेंट से अनंत अंबानी की शादी के बाद अंबानी और मर्चेंट परिवार के बीच की नजदीकियां अक्सर देखने को मिलती हैं. अब गणपति विसर्जन के मौके पर नीता अंबानी को समधी वीरेन मर्चेंट और समधन शैला मर्चेंट के साथ में डांस करते देखा गया, जिसकी चर्चा खूब हो रही है. 

ढोल की थाप पर समधी-समधन संग थिरकीं नीता अंबानी
वायरल वीडियो में नीता अंबानी अपनी समधन शैला मर्चेंट और समधी वीरेन मर्चेंट के साथ पूरे उत्साह से डांस करती नजर आ रही हैं. ढोल की थाप शुरू होते ही तीनों का अंदाज देखते ही बनता है. नीता अंबानी को वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट के कंधे पर हाथ रखकर झूमते देखा जा सकता है. वहीं, राधिका की मम्मी शैला मर्चेंट चेहरे पर मुस्कान लिए हाथ उठाकर डांस करती दिखीं, वहीं वीरेन मर्चेंट भी इस जश्न का हिस्सा बने.

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खास बात यह रही कि नीता अंबानी का यह अंदाज उनके आम रॉयल और बेहद सधे हुए लुक से बिल्कुल अलग नजर आया. यहां वो परिवार के साथ बप्पा की विदाई के जश्न में पूरी तरह घुली-मिली दिखाई दीं. तीनों की मुस्कान और बेफिक्र अंदाज ने इस पल को और खास बना दिया.

सिर्फ रिश्ता नहीं, दोस्ती जैसी दिखी बॉन्डिंग
अंबानी परिवार के इवेंट्स अक्सर अपनी भव्यता और शाही अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में परिवार की चमक-दमक से ज्यादा लोगों के बीच बॉन्डिंग नजर आई. नीता अंबानी का शैला और वीरेन मर्चेंट के साथ इस तरह खुलकर डांस करना बताता है कि दोनों परिवार खास मौकों को साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं.

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गणपति विसर्जन जैसे पारिवारिक और धार्मिक मौके पर दोनों परिवारों का एक साथ नजर आना भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. यही वजह है कि डांस का ये छोटा-सा पल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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नीता अंबानी का रॉयल ग्रीन साड़ी लुक भी रहा खास
डांस के साथ नीता अंबानी का ट्रेडिशनल लुक भी खूब चर्चा में रहा. उन्होंने डार्क एमराल्ड ग्रीन रंग की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन जरी का काम नजर आ रहा था. मैचिंग ब्लाउज के साथ उन्होंने लगे में पन्ना जड़ा नेकलेस पहना और बालों में गजरा सजाया. उनका पूरा लुक पारंपरिक होने के साथ बेहद रॉयल नजर आया.

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शैला मर्चेंट ने वेलवेट कुर्ती और शरारा में जीता दिल
वहीं राधिका मर्चेंट की मां शैला मर्चेंट भी फेस्टिव लुक में नजर आईं. उन्होंने डीप मैरून शेड की वेलवेट कुर्ती को गोल्डन फ्लेयर्ड शरारा के साथ पेयर किया था. गोल्डन कढ़ाई और ट्रेडिशनल डिटेलिंग उनके आउटफिट को और खूबसूरत बना रही थी.

दूसरी ओर, वीरेन मर्चेंट ने पेस्टल बीज शेड का सिल्क कुर्ता-पायजामा पहना था. उनका सिंपल और एलिगेंट लुक इस पूरे जश्न के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था.

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