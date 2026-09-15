पलाश से टूटी शादी, मिटाई यादें? स्मृति मंधाना की आंखों में दिखा दर्द! बोलीं- महाभारत देखती हूं

क्रिकेट के मैदान पर शांत चेहरा, हाथ में बल्ला और सामने चाहे कितनी भी मुश्किल गेंद हो... स्मृति मंधाना अक्सर बेहद कूल नजर आती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना गुस्सा और कितना दर्द छिपा है?

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स्मृति ने अब खुद अपने इस अनदेखे चेहरे से पर्दा उठाया है. राज शमानी के पॉडकास्ट में पहुंचीं भारतीय क्रिकेटर ने अपनी जिंदगी, गुस्से और उसे संभालने के तरीके पर ऐसी बातें कहीं, जिन्होंने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया.

सबसे दिलचस्प बात ये कि जब स्मृति को गुस्सा आता है तो वह किसी से भिड़ती नहीं हैं, न बदला लेने की कोशिश करती हैं... बल्कि टीवी पर महाभारत लगाती हैं.

गुस्सा आए तो 'महाभारत' लगाती हैं स्मृति!

जब स्मृति से पूछा गया कि वह अपने गुस्से को कैसे संभालती हैं, तो क्रिकेटर ने भगवान कृष्ण की सीख का जिक्र किया. स्मृति ने कहा- जो कृष्ण जी कहते हैं, वो जिंदगी के नियम हैं. मेरी आध्यात्मिकता उनकी सीख पर चलने में है. तो हां, मैं महाभारत का एक एपिसोड देखती हूं और फिर सोने चली जाती हूं.

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बात सिर्फ गुस्से तक नहीं रुकी. जब स्मृति से पूछा गया कि क्या वह लोगों को आसानी से माफ कर देती हैं, तो उनका जवाब सीधे दिल में उतर गया. स्मृति का कहना था कि वह माफ कर सकती हैं, लेकिन भूलती नहीं हैं.

बस, इसी एक लाइन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. यानी रिश्ता खत्म हो सकता है, इंसान आगे बढ़ सकता है... लेकिन यादें? वो शायद स्मृति के साथ रहती हैं.

सबसे मुश्किल रात का सवाल... और अचानक आंखों में आ गया दर्द

पॉडकास्ट में जब स्मृति से उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात के बारे में पूछा गया, तो माहौल अचानक बदल गया. स्मृति कुछ पल के लिए चुप हो गईं. उनके चेहरे के भाव बदल गए और आंखों में नमी दिखाई दी. ऐसा लगा जैसे किसी पुराने जख्म को अचानक छू दिया गया हो. लेकिन स्मृति ने अपनी निजी जिंदगी का दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने साफतौर से हिंट दिया कि वह अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करने के बजाय क्रिकेट पर ही फोकस रखना चाहती हैं. और यही खामोशी सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई. उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

इसे देख यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये होते हैं स्पोर्ट्पर्सन जो अपने खेल पर फोकस करते हैं न कि पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाने पर.

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क्या ये दर्द शादी टूटने की खबरों से जुड़ा है?

स्मृति की इस भावुक प्रतिक्रिया के बाद उनके फैंस के बीच एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. स्मृति और पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल के रिश्ते और शादी की खबरें पहले काफी सुर्खियों में रही थीं.

बताया गया था कि दोनों की शादी को लेकर महाराष्ट्र के सांगली में रस्में भी शुरू हो चुकी थीं. मेहंदी और संगीत की तैयारियों के बीच अचानक शादी टूटने की खबर सामने आई और हर कोई हैरान रह गया.

इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें और दावे किए गए. पलाश पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और स्मृति ने खुद अपनी निजी जिंदगी को लेकर कोई स्पष्ट सार्वजनिक बयान नहीं दिया. पलक मुच्छल ने भी इस पूरे मामले के बीच प्राइवेसी की अपील की थी.

ऐसे में अब स्मृति के इंटरव्यू में दिखी भावुकता को कुछ लोग उसी दौर से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, स्मृति ने खुद इस इंटरव्यू में अपनी शादी, पलाश मुच्छल या किसी धोखे को अपनी भावुकता की वजह नहीं बताया.

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