भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर थी, लेकिन उन्हें प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली.

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भारत ने अपनी प्लेइंग XI में सिर्फ एक बदलाव किया है. लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की टीम में वापसी हुई है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि वरुण चक्रवर्ती साइड स्ट्रेन (side strain) के कारण इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह बिश्नोई को मौका दिया गया है. पहले T20I में वरुण टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब चोट के चलते उन्हें आराम करना पड़ा है.

भारत की प्लेइंग XI में संजू सैमसन विकेटकीपर के तौर पर हैं. उनके साथ अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह हैं.

वैभव को कब मिलेगा मौका?

वैभव सूर्यवंशी को लगातार दूसरे T20I में बाहर बैठना पड़ा है. पहले मुकाबले में भी वह प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं थे. वैभव को लेकर इस सीरीज से पहले काफी चर्चा थी. 15 साल के इस युवा बल्लेबाज ने IPL 2026 में अपने प्रदर्शन से तहलका मचाया था और इसी के बाद उनके भारतीय टीम में शामिल होने को लेकर उत्सुकता बढ़ी थी. हालांकि, दिल्ली T20I में भी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें सीधे प्लेइंग XI में उतारने का फैसला नहीं किया.

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अफगानिस्तान ने नहीं किया कोई बदलाव

अफगानिस्तान ने दूसरे T20I के लिए अपनी प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया है. कप्तान इब्राहिम जादरान ने टॉस के बाद कहा कि अगर उनके हाथ में टॉस होता तो वह भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते. लेकिन टॉस हारने के बाद अब उनकी कोशिश पावरप्ले में बेहतर शुरुआत करने और बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की होगी.

भारत अब दिल्ली में भी जीत हासिल कर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त लेने के इरादे से उतरा है. दूसरी ओर अफगानिस्तान के सामने सीरीज बचाने की चुनौती है.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नईब, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी.

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