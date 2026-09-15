मथुरा में 12 करोड़ की चोरी का खुलासा: ज्वेलरी शॉप के पूर्व कर्मचारी ने गैस कटर से छत काटकर वारदात को दिया था अंजाम

मथुरा के थाना कोसीकलां स्थित जुगल किशोर ज्वेलर्स में 13 सितंबर की रात हुई 12 करोड़ रुपये की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. दुकान के पूर्व कर्मचारी पप्पू सोनी ने रातों-रात अमीर बनने की होड़ में अपने भाई, मां और बहन के साथ मिलकर इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया था.

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आरोपी गैस कटर से छत काटकर दुकान के अंदर घुसा और लॉकर साफ कर फरार हो गया. एसटीएफ और पुलिस की 10 टीमों ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालकर गोपाल बाग के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर शत-प्रतिशत माल बरामद कर लिया.

पूर्व कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड

जांच में सामने आया कि चोरी की वारदात का मास्टरमाइंड दुकान का पूर्व कर्मचारी पप्पू सोनी ही है. उसे मालूम था कि दुकान मालिक लॉकर की चाबी अंदर ही छोड़ जाता है. सीसीटीवी में वह काला शॉल ओढ़कर निकलता दिखा था.

7 घंटे तक खंगाली दुकान

13 सितंबर की रात पप्पू ने अपने परिवार संग साजिश रची. वह गैस कटर से छत काटकर दाखिल हुआ और करीब 7 घंटे अंदर रहकर चाबी ढूंढकर लॉकर साफ कर दिया. आरोपी पहले भी एक ज्वेलरी शॉप में चोरी कर चुका है.

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12 करोड़ का माल बरामद

पुलिस की 10 टीमों ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से 12 करोड़ रुपये कीमत का साढ़े सात किलो सोना और 11 लाख रुपये नगदी बरामद हुई है.

व्यापारी का शत-प्रतिशत माल वापस

व्यापारी ने शुरुआत में 10 किलो सोना चोरी होने की बात कही थी, लेकिन दस्तावेजों के मिलान के बाद पुष्टि हुई कि शत-प्रतिशत माल सकुशल बरामद हो चुका है. सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

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