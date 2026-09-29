सलमान-शाहरुख नहीं, इस 'फ्लॉप' एक्टर के लिए क्रेजी थे फैंस, मची भगदड़

शाहरुख खान ने साल 2008 में अपनी फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था. पिक्चर के एक गाने 'दीवानगी दीवानगी' में उन्होंने करीब 32 ए-लिस्ट एक्टर्स के साथ डांस किया. ये गाना शूट करने में कितना मुश्किल था, इसकी कहानी फराह खान ने कई बार सुनाई है. अब फिर से इसका जिक्र उठा है.
मिथुन चक्रवर्ती के लिए फैंस की 'दीवानगी'
हाल ही में फराह बॉलीवुड के स्टार एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के घर गई थीं, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात की और अपना फैनगर्ल मोमेंट शेयर किया. डायरेक्टर ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बताया कि वो मिथुन चक्रवर्ती की कितनी बड़ी फैन रहीं. इस दौरान वो एक्टर के दोनों बेटों मिमोह-नमाशी चक्रवर्ती से भी मिलीं. फराह ने उन्हें बताया कि कैसे मिथुन चक्रवर्ती ने उनकी सुपरहिट फिल्म ओम शांति ओम में आकर सेट का माहौल हिला डाला था.
फराह ने 'दीवानगी दीवानगी' गाने को याद करते हुए बताया कि उसमें 32 एक्टर्स थे, मगर सेट पर अफरा-तफरी का माहौल तब बना जब मिथुन चक्रवर्ती वहां पहुंचे. उनके साथ फोटो-वीडियो लेने के लिए लाइटमैन से लेकर कैमरामैन- हर कोई आतुर था. यहां तक कि शाहरुख खान को सबके लिए कैमरावाला बनना पड़ा. सेट पर भगदड़ जैसा माहौल बन चुका था.
कैसे मची भगदड़?
फराह ने कहा- उस गाने में करीब 32 एक्टर्स आए थे. मगर जब दादा (मिथुन चक्रवर्ती) सेट पर आए ना, मैं आपको बता नहीं सकती. ये सब डांस इंडिया डांस शो से भी पहले की बात है. वहां सेट पर भगदड़ जैसे हालात बन चुके थे. गाने में हमने जो लेडी बेहोश होकर गिरती दिखाई है, वैसा सचमुच वहां हुआ था. इसलिए मैंने वो गाने में भी एड किया. सेट पर मौजूद सभी लाइट मैन ऊपर से कूदकर दादा के पास आ रहे हैं, सभी फोटो लेने के लिए एक्साइटेड थे.
'शाहरुख और मैं ये सब देखकर सोचने लगे कि ये क्या हुआ है. सबने दादा के साथ फोटो लेने के लिए कैमरा शाहरुख को दिया. वो सबकी फोटो खींच रहा था.' फराह ने आगे शाहरुख और मिथुन चक्रवर्ती के डांस पर बात की. उन्होंने बताया कि शाहरुख, मिथुन चक्रवर्ती को ठीक से कॉपी नहीं कर पा रहे थे. इसलिए उन्होंने उनके सिर पर एक टपली दी ताकि वो उन्हें ठीक से फॉलो कर सकें. फराह ने कहा कि उन्होंने वो शॉट भी गाने में एड किया. डायरेक्टर की बातों पर मिथुन चक्रवर्ती ने भी कहा कि उन्हें वो गाना करके काफी मजा आया.
'दीवानगी दीवानगी' गाने में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार जैसे शाहरुख, सलमान खान, संजय दत्त, गोविंदा, सैफ अली खान, जितेंद्र मौजूद थे जो उस समय अपने करियर के पीक पर थे. मगर तब भी फराह के मुताबिक भीड़ मिथुन चक्रवर्ती के लिए दीवानी थी. करियर में रिकॉर्ड फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद उन्होंने अपने काम से कई लोगों के दिलों में जगह बनाई है. अब वो साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में आ रहे हैं, जिसमें उनका बेहद अहम रोल है. ये फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज होगी.