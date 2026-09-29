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अयोध्या: राम मंदिर परिसर में उतरे NSG कमांडो, सुरक्षा भेदना अब नामुमकिन!

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए NSG कमांडो 24 से 29 सितंबर तक समीक्षा बैठकें और मॉनिटरिंग कर रहे हैं. परिसर में तीन दिनों से जारी मॉक ड्रिल के जरिए आपात स्थितियों और आपसी समन्वय को परखा जा रहा है. जल्द अयोध्या में NSG का हब भी तैयार होगा.

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राम मंदिर परिसर में एनएसजी का कमांडो दस्ता (Photo: ITG)
राम मंदिर परिसर में एनएसजी का कमांडो दस्ता (Photo: ITG)

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है. राम मंदिर परिसर में NSG (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) के कमांडो पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, 24 सितंबर से 29 सितंबर तक राम मंदिर में सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठकों और सुरक्षा समीक्षा का दौर चल रहा है. इस दौरान NSG कमांडो मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा ले रहे हैं और सुरक्षा में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं.

राम मंदिर परिसर में पिछले करीब तीन दिनों से मॉक ड्रिल भी चल रही है. इस अभ्यास के जरिए आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखा जा रहा है. मंदिर के प्रवेश और निकास मार्गों समेत संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है.

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बताया जा रहा है कि अयोध्या में NSG का हब तैयार किए जाने की प्रक्रिया भी चल रही है. ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर NSG की सक्रिय भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां मंदिर परिसर की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ-साथ संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को भी परख रही हैं.

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राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक, निगरानी और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया जा रहा है. NSG कमांडो की मौजूदगी और लगातार चल रही मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की कवायद की जा रही है.

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