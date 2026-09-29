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Optical Illusion: इस तस्वीर में कितने घोड़े हैं? 2 तो आसानी से दिखेंगे, बाकी ढूंढना है मुश्किल

Optical Illusion: इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में पहली नजर में 2 घोड़े दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर कुल 4 घोड़ों की आकृतियां नजर आती हैं. क्या आप सभी घोड़ों को पहचान सकते हैं?

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कितने घोड़े नजर आ रहे हैं? ( PHOTO: ITG)
कितने घोड़े नजर आ रहे हैं? ( PHOTO: ITG)

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती हैं. ऐसी तस्वीरों में पहली नजर में कुछ और दिखाई देता है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो तस्वीर का मतलब बदल जाता है. अब ऐसी ही एक तस्वीर लोगों को उलझा रही है. तस्वीर में कुछ घोड़े नजर आ रहे हैं और साथ में सवाल पूछा गया है- आखिर इस तस्वीर में कुल कितने घोड़े हैं? पहली नजर में आपको जितने घोड़े दिख रहे हैं, हो सकता है तस्वीर में उनकी संख्या उससे ज्यादा हो. तो जरा ध्यान से तस्वीर देखिए और बताइए, आपको कितने घोड़े नजर आ रहे हैं?

पहली नजर में तस्वीर देखने पर ज्यादातर लोगों को सिर्फ 2 घोड़े दिखाई देते हैं. एक घोड़ा ऊपर की तरफ सिर उठाए खड़ा है, जबकि दूसरा नीचे की तरफ सिर झुकाए नजर आता है. लेकिन अगर आप तस्वीर को थोड़ा रुककर और ध्यान से देखेंगे, तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती. इस तस्वीर में कुल 4 घोड़ों की आकृतियां छिपी हुई हैं. यही इस तस्वीर का ऑप्टिकल इल्यूजन है.

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पहले दिखेंगे सिर्फ दो घोड़े
तस्वीर को देखते ही सबसे पहले ऊपर की तरफ बना घोड़ा नजर आता है. उसका सिर, गर्दन और शरीर साफ दिखाई देता है. इसके बाद नजर नीचे की तरफ जाती है, जहां दूसरा घोड़ा सिर झुकाए खड़ा दिखाई देता है. यही वजह है कि पहली नजर में दिमाग इसे दो घोड़ों की तस्वीर मान लेता है. लेकिन तस्वीर को थोड़ा गौर से देखने पर शरीर की अलग-अलग शेप नजर आने लगती हैं.

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तीसरा घोड़ा कहां छिपा है?
अब तस्वीर के बीच और नीचे वाले हिस्से पर ध्यान दीजिए. यहां घोड़े की एक और आकृति बनी हुई है. उसका शरीर और पैर दूसरी आकृतियों के बीच इस तरह जुड़े हुए हैं कि पहली नजर में उसे अलग घोड़ा समझना आसान नहीं है. ध्यान से देखने पर इसका पिछला हिस्सा, पैर और पूंछ अलग दिखाई देने लगते हैं. यानी जो हिस्सा पहले आपको किसी दूसरे घोड़े का शरीर लग रहा था, उसमें एक अलग घोड़े की आकृति भी छिपी हुई है. यहीं से तस्वीर का असली खेल शुरू होता है.

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चौथा घोड़ा सबसे ज्यादा कन्फ्यूज करेगा
अब तस्वीर के दाईं ओर नीचे वाले हिस्से को देखिए. यहां एक घोड़ा सिर नीचे किए हुए दिखाई देता है. उसका सिर और पैर तो आसानी से नजर आते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके शरीर की सीमाएं दूसरी आकृतियों के साथ मिलती हुई दिखाई देती हैं. इसी वजह से कई लोग इसे तस्वीर में मौजूद दूसरे घोड़े का ही हिस्सा समझ लेते हैं. लेकिन जब पूरे आकार को ध्यान से देखा जाता है, तो यह चौथे घोड़े की अलग आकृति नजर आती है.

दिमाग को क्यों होता है कन्फ्यूजन?
ऑप्टिकल इल्यूजन में तस्वीर को इस तरह बनाया जाता है कि हमारी आंखें और दिमाग किसी आकृति को तुरंत पहचानने की कोशिश करते हैं. दिमाग आमतौर पर सबसे साफ दिखाई देने वाली आकृति को पहले पकड़ता है और बाकी हिस्सों को उसी के साथ जोड़ देता है. इस तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. घोड़ों के शरीर, पैर, गर्दन और पूंछ की रेखाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. इसलिए पहली नजर में दिमाग सिर्फ दो साफ आकृतियों को पहचानता है. जब आप तस्वीर को दोबारा देखते हैं और अलग-अलग हिस्सों पर ध्यान देते हैं, तो छिपी हुई आकृतियां सामने आने लगती हैं.

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तो सही जवाब क्या है?
अगर आप तस्वीर को सामान्य तरीके से देखेंगे तो आपको 2 घोड़े नजर आएंगे. लेकिन तस्वीर की छिपी हुई आकृतियों को ध्यान से देखने पर इसमें कुल 4 घोड़े दिखाई देते हैं. यही इस ऑप्टिकल इल्यूजन की खासियत है. एक ही तस्वीर को दो लोग अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं और शुरुआत में उनके जवाब भी अलग हो सकते हैं. तो अब आप भी एक बार तस्वीर को बिना किसी की मदद के ध्यान से देखिए और बताइए- आपको पहली नजर में कितने घोड़े दिखाई दिए थे और दोबारा देखने पर कितने नजर आए?

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