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'12वीं फेल' एक्ट्रेस के प्यार में गिरफ्त समय रैना, शो पर की गर्लफ्रेंड की सॉफ्ट लॉन्चिंग, वरुण धवन ने लिए मजे

समय रैना और मेधा शंकर की डेटिंग की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेज हो गई हैं. दोनों को हाल ही में 'इंडियाज़ गॉट टैलेंट' शो में एक साथ देखा गया, जिससे फैन्स इनके रिश्ते को कंफर्म मान रहे हैं.

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सही 'समय' पर प्यार (Photo: Social Media)
सही 'समय' पर प्यार (Photo: Social Media)

आज के वक्त में समय रैना बड़ा नाम बन चुके हैं. उनकी हर एक्टिविटी सुर्खियां बन रही हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि समय '12वीं फेल' एक्ट्रेस मेधा शंकर को डेट कर रहे हैं. डेटिंग की अफवाहों के बीच मेधा समय के शो 'इंडियाज़ गॉट लैटेंट' में नजर आईं. पैनल पर उनके साथ वरुण धवन भी मौजूद थे.

गर्लफ्रेंड की सॉफ्ट लॉन्चिंग
काफी समय से समय रैना और मेधा शंकर की डेटिंग की चर्चा हो रही है. 'इंडियाज़ गॉट लैटेंट' में मेधा को देखकर फैन्स ने दोनों का रिश्ता कंफर्म समझ लिया है. सोशल मीडिया पर शो की कई क्लिप वायरल हो रही हैं, जिसमें मेधा पैनल में बैठी नजर आ रही हैं. मेधा को शो में हंसते-मुस्कुराते देखा. एक फैन ने लिखा कि भाभी जी शो में आ गईं. अन्य ने लिखा कि समय भाई की गर्लफ्रेंड शो में. कुछ ने कहा कि रुको जरा!! पैनल पर मेधा दिख रही हैं.

एपिसोड का सबसे वायरल पल तब आया जब समय रैना ने वरुण धवन की ट्रेडमार्क 'साइड स्माइल' की नकल उतारी, जिससे वरुण खुद हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. कॉमेडियन निशांत तंवर ने वरुण की एक्टिंग स्किल्स पर मजेदार तंज कसा. वरुण ने भी स्पोर्टिवली जवाब देते हुए समय को स्टेज पर बुलाया और कहा, "शो तुम्हारा है, पैसे तुम्हें कमाने हैं."

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समय रैना ने सभी से एक जानवर की नकल करने को कहा—"सब बनते हैं एक जानवर." फिर वो रुक गए और वरुण के अंदाज की नकल करते हुए एक अजीब, बढ़ा-चढ़ाकर मुस्कुराती हुई पोज बनाई. वरुण ने भी खेल-खेल में वही एक्सप्रेशन कॉपी किया, जिससे सभी हंसने लगे. 

वहीं समय और मेधा की डेटिंग की बात करें, तो हाल ही में इन अफवाहों ने और जोर तब पकड़ा, जब दोनों को फ्लाइट में और मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया. फिलहाल अब समय या मेधा में किसी ने भी इन अफवाहों पर रिएक्ट नहीं किया है. 

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