भारत और चीन की ट्रेनों की तुलना करता एक 59 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. चीन में पीएचडी कर रहे भारतीय सैयद शान आलम ने दोनों देशों की सामान्य ट्रेनों में सफर करने के बाद अपना अनुभव वीडियो में शेयर किया. उन्होंने ट्रेन की सफाई, वॉशरूम, खिड़की, दरवाजे और टॉयलेट के खाली होने की जानकारी जैसे कई पहलुओं की तुलना की. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई.

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59 सेकंड में दिखाई ट्रेन की तुलना

सैयद शान आलम उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं और फिलहाल चीन में पीएचडी कर रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में भारत और चीन की एक सामान्य ट्रेन यात्रा की तुलना की. वीडियो में उन्होंने खास तौर पर दोनों देशों की ट्रेनों की साफ-सफाई और वॉशरूम की स्थिति पर बात की.

उनके मुताबिक, भारतीय ट्रेन में सफर के दौरान उन्हें टॉयलेट ज्यादा गंदा नजर आया, जबकि चीन की ट्रेन का टॉयलेट और ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा साफ दिखाई दिया. उन्होंने यह भी बताया कि चीन की ट्रेन में यात्रियों के उतरने के बाद भी उन्हें ट्रेन साफ नजर आई, जबकि भारतीय ट्रेन में यात्रियों के खाने-पीने के बाद कचरा छोड़े जाने की बात उन्होंने कही.

खिड़की और दरवाजे में भी बताया अंतर

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सैयद ने वीडियो में दोनों देशों की ट्रेनों की खिड़की और दरवाजे की व्यवस्था का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारतीय ट्रेन की खिड़की और दरवाजा खोला जा सकता है, जबकि चीन की ट्रेन की खिड़कियां नहीं खुलतीं. उनके मुताबिक चीन की ट्रेन के दरवाजे स्टेशन पहुंचने के बाद विशेष कर्मचारी खोलते हैं.

उन्होंने टॉयलेट की उपलब्धता को लेकर भी एक अंतर बताया. उनके अनुसार चीन की ट्रेन में सीट पर लगे संकेतक के जरिए पता लगाया जा सकता है कि टॉयलेट खाली है या नहीं, जबकि भारतीय ट्रेन में यात्रियों को टॉयलेट के पास जाकर देखना पड़ता है.

वीडियो पर क्यों छिड़ गई बहस?

वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं बंट गईं. कुछ लोगों ने सैयद के अनुभव को सही बताते हुए कहा कि भारतीय ट्रेनों में साफ-सफाई और यात्री व्यवहार में सुधार की जरूरत है. वहीं कुछ यूजर्स ने भारत और चीन की तुलना को सही नहीं माना और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तथा रेलवे बजट में अंतर का हवाला दिया.

कुछ यूजर्स ने तो सैयद को 'एंटी-नेशनल' तक कह दिया. वहीं दूसरे लोगों ने कहा कि वीडियो को भारत की आलोचना के बजाय सुधार की जरूरत बताने वाले अनुभव के तौर पर देखना चाहिए.

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