रवि किशन के वायरल मीम्स से परेशान हुईं पत्नी प्रीति, बोलीं- थोड़े दिन शांत रहना वरना...

BJP सांसद और एक्टर रवि किशन अपने विवादित बयानों और उनसे बने वायरल मीम्स की वजह से चर्चा में हैं 'जल्दी द लेट' और 'मनी फॉलोज माय ब्रदर' से लेकर 'हम्मम, बेटर डू इट' तक, रवि किशन अचानक इंटरनेट के नए मीम सेंसेशन बन गए हैं. उनके अनोखे वन-लाइनर्स ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और उनसे अनगिनत मीम्स, रील्स और रीमिक्स बने हैं. वायरल क्लिप्स को लेकर हो रही ऑनलाइन बहस, आलोचना और ट्रोलिंग के बीच, रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने चुप्पी तोड़ी है.

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News18 के साथ हाल ही में हुई बातचीत में, रवि किशन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह 'मौन व्रत' (चुप रहने का संकल्प) पर हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन पर कई मीम्स बन रहे हैं. उन्होंने 'जेन जी' (Gen Z) की भी तारीफ की और कहा कि उनके कमेंट्स को मीम्स में बदलने की उनकी कोशिशें उन्हें अपनाने का एक तरीका था. रवि ने बताया कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लगभग हर बात मीम का मटीरियल बन रही है, तो उन्होंने कुछ समय के लिए चुप रहने का फैसला किया.

उन्होंने आगे बताया कि उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स के बीच कुछ दिनों तक चुप रहने की चेतावनी दी थी. किशन ने कहा, 'मेरी पत्नी ने कहा, 'प्लीज कुछ दिनों तक चुप रहो; वरना मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगी.' उन्होंने मुझसे कहा, 'जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो, तुम वायरल हो जाते हो' इसलिए वह बच्चों से कह रही थीं, 'चलो इन्हें इसी कमरे में बंद कर देते हैं. इस तरह, वह बाहर नहीं निकलेंगे और वायरल नहीं होंगे.'

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रवि किशन ने 'जेन जी' की तारीफ की

अपने एक वीडियो में, एक्टर-राजनेता ने बताया कि कैसे 'जेन जी' ने उन्हें सोशल मीडिया सेंसेशन बनाने की कोशिशों से हैरान कर दिया. उन्होंने कहा, 'इस 'मौन व्रत' के दौरान, इन 'जेन जी' लोगों ने मुझे निशब्द कर दिया. जहां तक मुझे याद है, मैंने इस देश में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा. जिस तरह से 'जेन जी' ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया है, वह ऐतिहासिक रहा है, और यह रुक नहीं रहा है; यह दिन-ब-दिन बढ़ रहा है.'

उन्होंने आगे भारत के युवाओं की तारीफ करते हुए कहा, 'तो, मैं उन सभी युवाओं, यानी 'जेन जी' (Gen Z) को आमंत्रित करता हूं जो इस देश का भविष्य हैं और जो एक दिन भारत की संसद में आएंगे. मैं आपकी बुद्धिमत्ता को सलाम करता हूं. आप लोग जिस तरह की क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, वह अविश्वसनीय है. आप सभी ने मुझे, मेरे चलने के अंदाज, मेरे बात करने के तरीके, मेरे नाम और मेरी शोहरत को लिया और उसे अपने ही अंदाज में इतना भव्य और विशाल रूप दिया है.'

रवि किशन के मीम्स हुए वायरल

हाल ही में, किशन राज शमानी के पॉडकास्ट इंटरव्यू में शामिल हुए, जहां उनसे पूछा गया कि उनके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है - 'पहचान (शोहरत) या पैसा.' उन्होंने जवाब दिया, 'पहचान, पैसा तो पीछे-पीछे आता है,' और इस दौरान उन्होंने एक शब्द का गलत उच्चारण भी किया - "पैसान" (paisaan). दर्शकों ने इस बात को पकड़ लिया और इसे एक मीम में बदल दिया.

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