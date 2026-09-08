शख्स को पानी में खींच रहा था मगरमच्छ, दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. वीडियो में एक मगरमच्छ एक शख्स के पैरों को अपने जबड़े में दबाए उसे पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. शख्स अपनी जान बचाने के लिए पूल के किनारे को पकड़े हुए है और आसपास मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान वह दर्द से कराहता नजर आता है. बताया जा रहा है कि इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए शख्स की बाद में मौत हो गई.

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न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी के एक एडवेंचर पार्क की है. शनिवार दोपहर एक कर्मचारी मगरमच्छ को खाना खिलाने के लिए उसके बाड़े में गया था. वह मगरमच्छ को एक मुर्गा खिलाने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया.

अचानक मगरमच्छ ने पकड़ लिए पैर

घटना के प्रत्यक्षदर्शी गिब्सन जॉन ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को बताया कि कर्मचारी बाड़े की जाली के पास मुर्गा लेकर पहुंचा था. तभी मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे पूल के अंदर खींचने की कोशिश करने लगा.

वायरल वीडियो में शख्स पूल के किनारे को कसकर पकड़े दिखाई देता है. मगरमच्छ उसके पैरों को अपने जबड़े में दबाए हुए था. इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसे बचाने के लिए एक डंडा आगे बढ़ाया, जिसे शख्स ने पकड़ लिया. बाद में एक और व्यक्ति उसके हाथों को पकड़कर उसे पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता दिखाई देता है.

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प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, शख्स बेहद दर्द में था, लेकिन वह ठीक से चीख भी नहीं पा रहा था. गिब्सन जॉन ने बताया कि उसके चेहरे और आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह कितने दर्द में है. इस दौरान वह सिर्फ इतना कह पा रहा था - मैंने कुछ गलत नहीं किया.

एक घंटे से ज्यादा मगरमच्छ के जबड़े में फंसा रहा

रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक मगरमच्छ के जबड़े में फंसा रहा. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मगरमच्छ को गोली मार दी. इसके बाद कर्मचारी को उसके चंगुल से बाहर निकाला जा सका.

इसके बाद उसे सेंट जॉन एम्बुलेंस की मदद से 3 माइल जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया. बताया गया कि मगरमच्छ के हमले में उसने एक पैर गंवा दिया था. अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार सुबह उसकी मौत हो गई.मृतक उत्तरी पापुआ न्यू गिनी के वेस्टर्न आइलैंड्स का रहने वाला था और करीब दो साल से इस पार्क में काम कर रहा था.

घटना के बाद पार्क बंद

इस घटना के बाद एडवेंचर पार्क को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया. पार्क में काम करने वाले कर्मचारी रविवार को एक अंतिम संस्कार गृह में भी इकट्ठा हुए. यह पार्क मगरमच्छों को खाना खिलाने के डेमो के लिए जाना जाता है. इन शो में कर्मचारी मगरमच्छों के काफी करीब जाकर उन्हें खाना खिलाते हैं. पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट इसे परिवारों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बताती है, जहां लोग राइड्स, वन्यजीव, गार्डन और आउटडोर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं.

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पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे खौफनाक मामले

मगरमच्छों के हमले की ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. पिछले साल अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मगरमच्छ को नहर में तैरते हुए देखा गया था. उसके मुंह में एक बड़ा कुत्ता दबा हुआ था.

सैटेलाइट बीच के रहने वाले जैक स्परलॉक ने स्थानीय मीडिया को बताया था कि उनके एक दोस्त ने उन्हें मैसेज कर बताया कि एक करीब 11 फीट लंबा मगरमच्छ एक गोल्डन रिट्रीवर जैसे कुत्ते को मुंह में दबाकर तैर रहा है. इसके बाद वह खुद मौके पर पहुंच गए थे.

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पोर्ट मोरेस्बी की ताजा घटना में सामने आया वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि जंगली जानवरों के साथ कितनी सावधानी बरतने की जरूरत होती है. खासकर मगरमच्छ जैसे खतरनाक शिकारी के बेहद करीब जाना कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है.

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